Giulia Salemi, Fariba rompe il silenzio: la rivelazione su Tommaso Zorzi

Fariba, mamma di Giulia Salemi, ha rotto il silenzio prima della diretta del Grande Fratello Vip facendo un’attenta riflessione e rivelazione sul rapporto della figlia con Tommaso Zorzi.

Giulia Salemi, dopo la fine della diretta di lunedì scorso con il GF Vip, ha avuto un acceso confronto con Tommaso Zorzi. Quest’ultimo si è sentito tradito dalla bella modella italo – persiana, in quanto ha scelto di salvare Andrea Zelletta e Pierpaolo, suo fidanzato, in finale, penalizzando lui. Da quel momento i rapporti tra i due si sono freddati e gli utenti della rete, ma anche all’interno della casa più spiata d’Italia, non hanno apprezzato la scelta fatta dalla Salemi, giudicandola una stratega e lo stesso pensiero sembra essere condiviso dagli altri concorrenti.

In particolar modo da Dayane Mello, che l’ha accusata di essere poco sincera. L’aria è iniziata a farsi un po’ pesante e nulla è servito le spiegazioni che lei ha fornito ai diretti interessati. Tant’è che lei ha ammesso che ha preferito salvare Andrea perché lo ha sentito molto più vicino a lei in questo percorso rispetto a Tommaso da cui si è sentita più volte giudicata invece che compresa.

Per questo motivo ha deciso di intervenire sua madre Fariba difendendo sua figlia e consigliandole soltanto di concentrarsi sulle persone che le vogliono realmente bene, facendo intendere che Zorzi non sia tra queste.

Fariba da un consiglio a Giulia Salemi: “Fatti bastare chi ti vuole davvero bene”

Fariba ci ha tenuto a precisare che sua figlia, durante questi giorni, non ha fatto nulla di male e per questo motivo non merita il trattamento che starebbe subendo al Grande Fratello Vip. In quanto non avrebbe mica insultato il Papa, ma fatta una valutazione dell’atteggiamento che Tommaso Zorzi avrebbe assunto nei suoi confronti.

“Vita mia, che cosa sta succedendo? Dov’è finita quella ragazza che mi aveva stupito che era entrata con quella maturità che tanto mi piaceva?” ha esordito la mamma di Giulia Salemi su Instagram. “Che fine ha fatto quella ragazza che mi diceva di essere cresciuta?” ha chiesto in maniera retorica. “Non sei di certo entrata a San Pietro per insultare il Papa. Sei semplicemente nella Casa ed hai fatto una valutazione su Tommaso Zorzi che nessuno si sarebbe aspettato e non devi assolutamente stare male per questo” ha fatto notare. “Se in questo momento ti senti sola e abbandonata dal gruppo di persone che ti circonda, non provare a cercare le colpe in loro dentro di te” ha suggerito.

“Tu devi sempre dare senza mai aspettare che le persone facciano qualcosa per te e quando non trovi le colpe forse è perché non ci sono“ ha proseguito. “Continua sempre a portare rispetto e l’educazione verso il prossimo come hai sempre fatto” ha poi concluso. “Sei nella casa del Grande Fratello Vip e nel bene o nel male stai facendo una bellissima esperienza che ti farà crescere“ ha aggiunto. “Fatti bastare da chi realmente ti vuole bene“.

Fariba, la mamma Giulia Salemi, non le ha di certo mandate a dire, suggerendo a sua figlia, sempre se lei avrà modo di sapere questa dedica speciale, di continuare per la sua strada e insinuando il dubbio sull’amicizia con Tommaso Zorzi. Anche se non si è sbilanciata in merito alle dichiarazioni dell’ex di Giulia.