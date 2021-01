Dayane Mello un fiume in piena contro Giulia e Pierpaolo: “Non siete sinceri”

Dayane Mello ha stroncato l’atteggiamento assunto da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nei confronti di Tommaso, che hanno preferito mandare al televoto per scegliere il secondo finalista del Grande Fratello Vip Andrea Zelletta e Zenga piuttosto che lui.

Dayane Mello, durante il corso della sua esperienza nella casa del GF Vip, ha dimostrato di essere sempre piuttosto schietta, anche se quello che ha da dire molto probabilmente non riscontrerà il gradimento del suo interlocutore. Ampia dimostrazione di questa sua dote, l’ha data nelle scorse ore quando ha rimproverato a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli l’atteggiamento assunto durante la scorsa diretta con Alfonso Signorini, affermando di aver trovato poco corretta e spontanea la scelta di non mandare Tommaso Zorzi al televoto per essere il secondo finalista, ma di aver preferito gli Andrea.

La bella modella brasiliana non ha gradito l’atteggiamento adottato dai due perché durante il corso della loro permanenza nel reality show hanno sempre decantato le doti di Zorzi, in particolar modo Giulia che ha ripetuto in più occasioni il profondo legame che li unisce da 6 anni a questa parte.

Dayane Mello ha bocciato Pierpaolo e Giulia, ma quest’ultima, che non sa delle clamorose dichiarazioni del suo ex, ha ribadito che la sua scelta è stata fatta di cuore e non in maniera cinica in quanto Zelletta le dato di più rispetto a Tommaso durante il corso di quest’esperienza al GF Vip, ma la spiegazione non ha convinto la sua interlocutrice.

Giulia Salemi fa una precisazione a Dayane Mello: “Siamo amici fuori”

Dayane Mello non le ha di certo mandate a dire, rivelando a Giulia Salemi che comprende bene il motivo per cui Tommaso Zorzi in questo momento ce l’abbia con lei, in quanto ha sempre professato un’amicizia tra loro per poi comportarsi in maniera totalmente opposta durante il momento gioco.

“A lui non piace quando non fai altro che ripetere che non ti cerca. Andiamo Giulia, ti ha portata a Londra e ti ha voluta in un programma con lei. Non farlo passare come uno che non ti calcola“ ha esordito la modella. “Quando parli, devi fare attenzione a quello che dici perché lo stai facendo passare come lo stronz* della situazione” ha proseguito decisa. “Lui non ti ha mai fatto credere di essere il tuo migliore amico ed onestamente nemmeno a me è piaciuto il vostro giusto” ha ribadito.

“Certo, voi avete la vostra posizione e adesso si spiego meglio a cosa mi riferisco” ha proseguito. “Sono mesi, ormai, che non fate altro che ripetere quanto sia bello e bravo Tommaso ma quando è arrivato il momento di salvarlo tu non lo hai fatto“ ha osservato. “E’ lo stesso hanno fatto Andrea e Pierpaolo” ha aggiunto. “Secondo te come credi si sia sentito lui? Sicuramente una merd*, ma è anche normale che sia cosi. Voi non siete stati sinceri ed anche io da fuori ho avuto la stessa sensazione” ha concluso la bella modella brasiliana e la replica di Giulia, ribadendo la sua posizione con Tommaso Zorzi, che ignora le recenti dichiarazioni di Francesco Monte sul suo conto.

“Tu e Tommaso avete ribadito più volte che siete delle persone ciniche e dei giocatori, voi usate la strategia“ ha replicato Giulia. “Io e Pierpaolo non siamo fatti in questo modo, noi agiamo in base al nostro cuore“ ha spiegato. “Io ho fatto una scelta, in puntata, in modo istintivo” ha concluso. “Alla fine dei conti, Tommaso è un mio amico al di fuori del programma, ma durante questo percorso mi ha dimostrato molto più di Andrea e per questo motivo ho scelto di salvare lui” ha aggiunto, ribadendo il suo punto di vista. Anche se è innegabile che da quel momento qualcosa tra lei e Tommaso si è rotto. Visto che subito dopo la puntata hanno avuto un duro confronto.

Dayane difende Tommy: “non puoi dire che non ti cerca o non ti caga perché lui dice che non è così. Ti ha portato a Londra, ha sempre pensato a te

Giulia, tu devi misurare un po’ le parole che usi su Tommaso, perché altrimenti lo fai passare per stronzo”#tzvip #gfvip #rosmello pic.twitter.com/I0K9ZMbB1T — posso dirtelo? (@edoruta) January 27, 2021

Dayane Mello ha difeso Tommaso Zorzi, ma Giulia Salemi ci ha tenuto a ribadire la sua posizione e quella del suo fidanzato Pierpaolo Pretelli. Anche se il popolo della rete sospetta che le loro scelte non siano state dettate tanto dal cuore, come hanno detto loro, ma dalla strategia e voglia di arrivare in finale e considerando che ci troviamo in un contesto televisivo non ci sarebbe assolutamente nulla di male.