Giulia Salemi, l’ex tuona: “La amo ancora, vorrei essere io il suo uomo”

L’ex fidanzato di Giulia Salemi ha dichiarato, tra le pagine di Novella 2000, rivista diretta da Roberto Alessi, di essere ancora innamorato di lei e pronto a portarla via a Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. La bella modella persiana, che non è nuova a questa esperienza visto che ha preso parte anche all’ultima edizione condotta da Ilary Blasi, si è fatta piuttosto notare durante il suo nuovo percorso nel programma grazie anche alla sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli.

Questa relazione ha donato loro una popolarità non indifferente, facendo sognare il pubblico del piccolo schermo e non solo. Anche se c’è chi sospetta che i due stiano giocando e non interessati realmente l’uno all’altro, ma soltanto il tempo, come sempre, potrà darci tutte le rispose del caso perché la vera storia d’amore i due la vivranno lontano dalle telecamere. Anche se le insidie, ora che sono nella casa più spiata d’Italia, non sembrano affatto a mancare.

A prendere la parola questa volta è stato l’ex della modella, che ha avuto un duro scontro con Tommaso Zorzi, Abraham Garcia che ha avuto con lei una relazione terminata qualche tempo fa. I due si sono ritrovati all’interno di un reality spagnolo e anche in quel caso si erano lasciati andare alle coccole di fronte alle telecamere. Tant’è che le varie clip di quel momento sono arrivate anche qui da noi, anche se sono di qualche tempo fa, e c’è chi ha lanciato forti accuse contro la Salemi, insinuando che in ogni reality in cui partecipa cerca la storia.

Abraham è intervenuto pubblicamente tra le pagine di Novella 2000, affermando che la loro storia, seppur nata sotto l’occhio vigile delle telecamere, era verissima e che purtroppo sono stati costretti a dirsi addio a causa della distanza. Ora però sembra più determinato che mai a voler portare via Giulia Salemi da Pierpaolo Pretelli. Ci riuscirà? Ecco che cosa ha dichiarato.

Abraham Garcia lancia un appello ai fan di Giulia Salemi: “Fate il tifo per me”

Abraham Garcia, intervistato dalla testata diretta da Roberto Alessi, ha dichiarato di provare ancora un forte sentimento nei confronti della Salemi. Tant’è che sarebbe disposto ad entrare nella casa del GF Vip soltanto per provare a riconquistarla, ma prima di lanciare il suo appello, Garcia ha spiegato un po’ com’è nata la loro relazione:

“Io ho avuto modo di conoscere Giulia diverso tempo fa perché a Madrid aveva preso parte al programma Ridiculousness” ha esordito Abraham. “Poi un mio amico decise di presentarci al mio ristorante e da lì nacque subito una grandissima empatia, ma niente di più” ha proseguito. “Dopo una settimana mi sono ritrovato a Milano per lavoro, dovevo realizzare un progetto con MTV, e in quell’occasione ci siamo beccati di nuovo” ha continuato. “Da lì poi abbiamo iniziato a frequentarci, ma più che una relazione la definirei un’avventura“ ha aggiunto. “Anche se non è stata un’impresa facile conquistarla. L’intesa che c’era tra noi era davvero molto forte, ma nonostante ciò ha scelto di farmi attendere un bel po’” ha confidato per poi passare all’esperienza televisiva che li ha fatti ritrovare, da cui è nato il video che tanto ha fatto discutere:

“La produzione della trasmissione scelse di farmi una sorpresa, facendola entrare all’interno del programma e non posso nascondere che non appena l’ho vista sono stato davvero molto felice” ha ammesso. “Siccome ci conoscevamo già da un po’ di tempo, non appena ci siamo visti ci siamo baciati con molto affatto” ha confidato. “Quello che c’era tra noi era reale, anche il video. Nulla era legato alla finzione“ ha assicurato, facendo riferimento alle numerose polemiche nate sul conto della fidanzata di Pierpaolo Pretelli, tra l’altro lui è stato accusato di essere uno stratega da Dayane e Maria Teresa.

“Giulia mi manca davvero tanto e non nascondo che sarei felicissimo se avessi l’opportunità di poterla incontrare ancora una volta” ha ammesso senza troppi giri di parole. “Non faccio altro che pensare a lei, ma purtroppo vivendo io in Spagna e lei a Milano non abbiamo avuto modo di poter continuare quel bel sentimento che era nato tra noi” ha spiegato. “Ma nonostante ciò non ho mai dimenticato quello che è successo tra noi due“ ha aggiunto per poi sganciare la bomba: “Provo ancora una certa gelosia nei suoi confronti, vorrei essere io il suo uomo“ ha dichiarato ai microfoni di Roberto Alessi. “Sarei perfino capace di tornare in Italia ad arrivare nella casa del GF Vip in cui si trova adesso per portarmela via” ha ammesso. “Non sto scherzando, io sono ancora innamorato di lei e per questo che queste mie parole possano arrivare in qualche modo alla produzione del programma” ha concluso. “Voglio fare un appello a tutti i fan italiani: fate il tifo per me”.

Abraham è ancora innamorato di Giulia Salemi, ma lei sembrerebbe essere davvero felice con Pierpaolo Pretelli. Tant’è che ha perfino chiarito tutte le incomprensioni con la mamma di lui ed è pronta a dimostrare a tutti quanto il sentimento che li lega sia sincero, visto che non si fa altro che insinuare il dubbio sul loro sentimento, ma qualora la produzione di Alfonso Signorini dovesse accogliere il suo appello come si comporterebbe Giulia nel rivedere il suo vecchio amore?

Ricapitolando:

nella casa del #GFVIP da 81 gg e:

-ho condotto DomenicaVip convinta di essere Silvia Toffanin😎

-ricevuto un regalo dal marito di Stefy🤩

-mi hanno bloccato gli aerei, ma non mi hanno tolto la voglia di volare🚀

-mi sono sentita dire “fuori sarà tutto più bello”😍 — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) January 25, 2021

Ovviamente dopo le dichiarazioni Abraham, non sono mancate le polemiche. C’è chi lo accusa di sfruttare l’enorme popolarità che Giulia sta avendo in queste settimane per avere una maggiore visibilità anche lui. Sarà realmente così o Garcia è davvero innamorato di lei? Staremo a vedere come si evolveranno le cose tra loro, ma un dato è certo: ne vedremo delle belle.