Andrea Zenga sarà un nuovo concorrente della casa del Grande Fratello Vip. Andrea Zenga è un personal trainer, figlio primogenito di Walter Zenga e Roberta Termali. Scopriamo insieme chi è sua madre.

Andrea Zenga, nato a Milano nel 1993 figlio di Walter Zenga, storico portiere della nazionale e della squadra di calcio dell’ Inter e di Roberta Termali, una giornalista e conduttrice televisiva italiana, attiva soprattutto negli anni Ottanta come conduttrice di rotocalchi sportivi.

Andrea coltiva la passione del calcio, tramandata dal padre decidendo di diplomarsi e di dedicarsi anima e corpo al ruolo di portiere proprio come il padre. Contemporaneamente ama anche gli animali e il mare e non trascura la cura del suo fisico che lo porta a lavorare come modello per diversi brand. Si fidanza con la ormai ex Alessandra Sgolastra nel 2015, ma non si hanno notizie di relazioni precedenti a questa. Il rapporto con il padre Walter non è mai stato chiaro: da alcune dichiarazione sembra che non sia idilliaco ma non abbiamo informazioni più dettagliate in merito. Invece il rapporto con la madre sembrerebbe positivo. Andrea è inoltre noto per aver partecipato a Temptation Island con la ex fidanzata nel 2018.

Recentemente ha fatto parlare di sè per la sua positività al Coronavirus da cui ne è ampiamente uscito. Ma adesso che abbiamo parlato di lui e brevemente del padre. Parliamo della madre di Andrea, Roberta Termali. Chi è?

Roberta Termali: ex conduttrice sportiva e madre di Andrea

Andrea Zenga ha un bellissimo rapporto con mamma Roberta e con i suoi tre fratelli. Ma chi è davvero mamma?

Roberta Termali, nasce il 10 giugno 1964 a Milano. Cresciuta nel quartiere di Porta Romana, si diploma al liceo linguistico e sogna una carriera da broker. Accompagnando le modelle ai casting in cerca di fortuna, è la fortuna che invece sceglie lei. Un produttore di Marsala, Carlo Tumbarello, rimane colpito dalla sua bellezza semplice e pulita e le apre le porte del successo.

Nel 1982 inizia dunque la sua carriera televisiva. Diventa in poco tempo popolarissima grazie alla partecipazione a numerosi programmi sportivi, e alle collaborazioni con nomi importanti del piccolo schermo come: Fabio Fazio, Giorgio Faletti, Marco Columbro, Aldo Biscardi e Maurizio Mosca.

Nel 1987 conosce e si innamora di Walter Zenga, da cui ha due figli: Nicolò e Andrea. Il matrimonio finisce in maniera burrascosa, complice la carriera del marito e il tradimento dello stesso. Roberta si dedica alla crescita dei figli e continua a lavorare in tv anche se con meno costanza, dato gli impegni da mamma. Si sposa di nuovo, questa volta con un imprenditore marchigiano, Andrea Occoroni. Si traferisce dunque nelle Marche ma anche il secondo matrimonio fallisce.

Con l’avvento del 2000 la Termali lascia la tv nazionale e si dedica solo alle televendite su canali privati, attività che le permette di occuparsi dei suoi 4 figli.

Nel 2015 conosce Guglielmo Borgiani, alla quale è ancora legata.