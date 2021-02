By

Scopri quali sono le spezie che aiutano a sgonfiarsi e a vivere con più serenità il proprio corpo.

Sentirsi gonfie è sempre una sensazione spiacevole che può essere legata a diversi fattori. Dallo stress, ad un’alimentazione pesante, ai cibi che seppur buoni portano sempre un po’ di gonfiore, le cause sono davvero diverse. Il risultato, però, è sempre lo stesso ovvero una sensazione di gonfiore che porta a sentirsi irritabili e a vedersi male allo specchio.

Al di là del consiglio di mangiare in modo sano e bilanciato, di seguire sport e di indagare su eventuali altri problemi (come gastrite o colon irritabile) che possono portare a questa situazione, esistono anche degli aiuti dalla natura. E tra questi ci sono le spezie. Scopriamo quindi quali spezie si rivelano particolarmente utili per sgonfiarsi e mangiare con gusto.

Le spezie che aiutano ad eliminare il gonfiore

Far uso delle spezie in cucina è un buon modo per prendersi cura della propria salute e, ovviamente, della forma fisica. Se si parla di gonfiore, ad esempio, ci sono diverse spezie che possono aiutare e tutto rendendo i cibi ancor più gustosi. Scopriamo insieme le più efficaci.

I semi di finocchio. Iniziamo dai più famosi e noti quando si parla di gonfiore. Che si scelga di inserirli nelle insalate o di preparare un infuso da bere dopo i pasti, si tratta sempre di un rimedio che aiuta tantissimo a sgonfiarsi e che fa sentire più leggeri già al primo assaggio. Da avere sempre a portata di mano, quindi.

Lo zenzero. Un altro aiuto che viene dalla natura è la radice di zenzero. Questo rizoma, oltre ad aiutare la digestione, stimola la combustione dei grassi ed allevia il gonfiore. Si rivela quindi perfetto sia per chi desidera perdere peso che per chi vuole apparire sempre al meglio, evitando spiacevoli episodi di gonfiore. Si può inserire a crudo nelle insalate, usare come spezia e inserire in una tisana (ancor più efficace se con limone). Il risultato sarà sempre più che soddisfacente.

Il curry. Un’altra spezia che oltre ad insaporire alla grande ogni piatto si rivela utile contro il gonfiore è il curry. Si tratta infatti di un mix di spezie che insieme aiutano a combattere sia il meteorismo che il gonfiore addominale. Ottima da inserire in qualsiasi piatto per renderlo ancor più goloso.

Il cardamomo. Contenuto anche nel curry, il cardamomo è ottimo per combattere flatulenza e gonfiore di stomaco. Ottimo da masticare si può inserire anche nelle insalate o in altre preparazioni, rivelandosi sempre un rimedio più che utile contro il gonfiore addominale.

La cannella. Questa spezia, ottima sia per preparazioni dolci che salate è anche un rimedio naturale contro il gonfiore addominale. Agisce infatti direttamente sulla digestione, rendendola più semplice e veloce ed evitando così gonfiori o sensazioni di pesantezza.

Queste cinque spezie possono fornire un grande aiuto nella lotta contro il gonfiore e tutto rendendo le pietanze più colorate e sopratutto più buone. Un modo come un altro per sedersi a tavola con il sorriso e con la certezza di non doversi sentire appesantiti subito dopo.

Attenzione. Qualora il gonfiore fosse un problema costante, il consiglio è quello di rivolgersi al proprio medico curante al fine di scoprirne eventuali cause fisiologiche e trovare insieme la soluzione più giusta.