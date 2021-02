Dayane Mello scoppia a piangere dopo un durissimo scontro con Tommaso Zorzi. La reazione di Rosalinda Cannavò di fronte alla crisi della modella brasiliana.

Momento di sconforto per Dayane Mello nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La modella brasiliana, dopo un durissimo scontro con Tommaso Zorzi, si è lasciata andare ad uno sfogo. In bagno, sul bordo della vasca, Dayane ha tirato fuori il proprio malessere piangendo. Di fronte alle lacrime della Mello, Rosalinda Cannavò si è avvicinata e ha provato a consolarla.

Poco dopo, Tommaso Zorzi, ha cercato un chiarimento chiedendole scusa per i toni utilizzati durante il loro confronto. Ma cos’è successo tra Dayane e Tommaso? Tutto è nato dalla scelta di Dayane di nominare Rosalinda Cannavò.

“Avrei tante cose da dirti (…) Approfittarsi e fare la fia con la storia lgbt, con uno che ste robe l’ha vissute sulla sua pelle… Vivilo sulla tua pelle cos’è una discriminazione di una relazione dello stesso sesso, poi vai a fare la figa in tv a dire che ti innamori delle donne per due/tre televoti in più (…) Sei proprio il minimo della vita“, ha detto Tommaso che ha poi spiegato a Dayane di aver tolto a Rosalinda la possibilità di potersi giocare con più tranquillità la finale.

“Approfittarsi di una storia LGBT. Vivi la discriminazione e poi vieni in tv a fare la figa con una storia tra donne per 2-3 voti in più. Sei il minimo della vita” 🥶

Dayane: “hai 25 anni, sei bimbo. Ho fatto più esperienze e ho amato più di te”

SCHIFO#gfvip #mellos #exrosmello pic.twitter.com/TfMqlSg7cs — posso dirtelo? (@edoruta) February 23, 2021

Rosalinda Cannavò consola Dayane Mello dopo lo scontro con Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi e Dayane Mello avevano avuto un duro scontro subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip, ma nelle scorse ore, i toni si sono accesi. Zorzi, in particolare, ha accusato Dayane di fare del male a Rosalinda con il suo atteggiamento.

“Ma quando ti è mai fregato della mia amicizia con Rosalinda. Ti rode perché Stefania potrebbe uscire e in finale ci sarebbe Samantha”, è ha replicato Dayane.

“Vedi? Tu sei malata proprio, hai un pensiero malato. A me importa di Rosalinda che sta male. L’ho messa in guardia da te tre mesi fa. Se mi avesse ascoltato, ci saremmo risparmiati tante diatribe. Tu quando non puoi decidere per la testa di Rosalinda, la butti nell’umido. La fai stare male perché la colpevolizzi per qualcosa che non ha mai fatto” ha aggiunto Tommaso.



A consolare Dayane è stata proprio Rosalinda che, pur restando ferma sulla propria posizione, ha provato a farla reagire.

“È un gioco, non è la vita. Dopo le cose che sono state dette e la tua scelta di ieri, ho pensato a delle cose. Ma non ti giudico come persona. […] Loro stanno valutando le tue strategie, come tu hai valutato le loro. Non significa buttare mer**. Anche tu ci sei andata pesante con loro. Io non me l’aspettavo, sono molto, molto delusa. Sto soffrendo tanto però non ti voglio vedere così. Io voglio che tu stai bene”.

Anche Tommaso si è poi avvicinato a Dayane chiedendole scusa per i toni e le parole usate.