Tommaso Zorzi: le frasi contro Dayane Mello indignano il web – VIDEO

Tommaso Zorzi si è scagliato contro Dayane Mello, utilizzando delle frasi che hanno indignato il pubblico del Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi è finito al centro della polemica sul web. Il motivo? L’influencer, che è entrato nel cuore di milioni di italiani grazie alla sua simpatia e al suo essere senza filtri dicendo sempre ciò che pensa, ha avuto un’accesa discussione con Dayane Mello.

La bella modella brasiliana, come i telespettatori più attenti ricorderanno bene, durante la diretta di ieri sera si è dichiarata a Rosalinda Cannavò, affermando di aver provato un sentimento del genere per una donna soltanto una volta nella vita. Peccato però che dopo qualche ora le due siano arrivate punto e da capo, in quanto la Mello ha deciso di dare il suo voto a Rosalinda, al fine di mandarla in nomination. Una scelta piuttosto bizzarra, visto che poco prima aveva confidato di essersi innamorata di lei.

Per questo motivo Tommaso nutre di sospetti su Dayane e nelle scorse ore le ha ribadito questo concetto in faccia, lasciandosi andare ad espressioni e termini che hanno indignato i fan della Mello, che hanno mandato in tendenza, al primo posto l’hashtag #fuoritommaso.

Le frasi di Tommaso Zorzi su Dayane Mello hanno indignato il web, ecco perché.

Dayane Mello: lo sfogo di Tommaso Zorzi fa infuriare i fan

Ora ho capito perché si era innamorato di un ratto: tra ratti si capiscono. È così assetato dalla voglia di vincere che ha una rabbia repressa assurda nei confronti di Dayane e sta dicendo le peggio cose da ieri sera, io non ci sto. #fuoritommaso pic.twitter.com/9kWihkSEEm — Domenico🐍 (@_hellotetectif) February 23, 2021

Durante la discussione con Dayane Mello, Tommaso Zorzi ha utilizzato un termine in particolare, come si può vedere dai video ripubblicati in rete, che hanno fatto infuriare il pubblico del Grande Fratello Vip. Quale? La parola “malata”. Questa ha fatto infuriare i fan della modella brasiliana, tanto da spingerli a chiedere che l’influencer abbandoni il reality show di canale 5.

“Tu sei malata, hai un pensiero malato (…). Non è bello approfittarsi di queste cose e fare la fig* fingendo una storia LGBT” ha esordito Zorzi, di fronte ad un’incredula Dayane. “Stai facendo questo, sì. Vivilo sulla tua pelle cosa vuol dire essere vittima di una discriminazione perché ami qualcuno del tuo stesso genere e poi vediamo se vai in tv a fare la fig*” ha proseguito Tommaso. “Non farmi parlare, il minimo della vita” ha aggiunto.

“Tu hai 25 anni, sei un bambino Tommaso” ha replicato lei. “Ho amato sicuramente più di te” ha sottolineato Dayane. “Amore, ho una testa che te la sogni” ha concluso Tommaso, mentre la Mello era intenta ad andarsene via.

Una scena orribile, parole vergognose nei confronti di una ragazza che ha solamente confessato un sentimento e che ha subito un lutto due settimane fa.#exrosmello #mellos#fuoritommaso pic.twitter.com/O7f7l8q81R — der 🌈 60% dayane go solo (@bayxreche) February 23, 2021

I fan di Dayane Mello hanno attaccato Tommaso Zorzi, affermando che questa volta ha toccato il limite, anche per le frasi rivolte a Giulia Salemi. Mentre i fedeli sostenitori dell’influencer hanno continuato a mostrargli tutto il loro supporto, sostenendo la tesi del loro beniamino.