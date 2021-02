“Giulia Salemi deve andare a disintossicarsi”: lo scivolone di Tommaso Zorzi

Giulia Salemi è stata la protagonista di uno scivolone di Tommaso Zorzi che ha fatto infuriare e non poco il pubblico del Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi non sta di certo trascorrendo un periodo facile all’interno della casa del GF Vip. In quanto si è sentita attaccata dai suoi compagni di viaggio, che quasi in un’unanimità hanno fatto il suo nome da mandare al televoto. Tant’è che ci è finita insieme a Stefania Orlando.

Superato questo momento, la concorrente si è ritrovata di nuovo al centro dell’attenzione. Il motivo? Una battuta di Tommaso Zorzi, con cui lei ha reagito con il sorriso, ha scatenato l’ira del popolo della rete. In quanto i vipponi di Alfonso Signorini stavano organizzando, grazie all’aiuto della produzione, un aperitivo e hanno ironizzato sulla passione di lei per il vino e l’influencer ha rincarato la dose aggiungendo che una volta terminata quest’esperienza lei sarà costretta ad andare disintossicarsi.

Lo scivolone di Tommaso Zorzi su Giulia Salemi non è piaciuto al popolo della rete. In quanto non è la prima volta che lui ironizza su quest’aspetto e nemmeno la prima volta gli utenti del web avevano reagito bene.

Tommaso Zorzi: l’uscita su Giulia Salemi fa infuriare il web – VIDEO

La battuta di Tommaso Zorzi, nonostante abbia fatto sorridere la diretta interessata che ha interpretato il tutto come un semplice gioco e nulla di più, ha fatto però infuriare i fan di lei, che sul web si sono prontamente schierati in sua difesa stroncando quanto detto. Il tutto, tra l’altro, è partito da una battuta di Andrea Zelletta che ironizzava sul non voler dare da bere alla fidanzata di Pierpaolo.

“Se diciamo a Giulia che non può bere, succede il finimondo” ha esordito l’ex tronista di Uomini e Donne seguito a ruota da Tommaso. “Giulia è tipo Amy Winehouse, lei non ce la fa proprio” ha esclamato sulla sua compagna di viaggio, che era lì presente con loro, tra l’altro questa settimana è al televoto anche se questo è risultato essere momentaneamente sospeso

“Adesso sai che facciamo? Le prenotiamo due settimana a San Patrignano” ha aggiunto. “Ora però si salta pari pari l’aperitivo altrimenti quando esce da qua deve andare a disintossicarsi“ ha concluso, scatenando l’ira del popolo della rete che non ha affatto apprezzato le parole dell’influencer ritenendole offensive nei confronti della loro beniamina, che a invece, a differenza loro, come si può notare nei due video pubblicati in fondo all’articolo, ha reagito piuttosto bene, prendendo il tutto come una semplice battuta e nulla di più, come probabilmente del resto era.

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi avevano iniziato quest’esperienza al Grande Fratello Vip come due amici, ma le dinamiche del gioco, e le incomprensioni con il loro passato, li hanno portati ad allontanarsi. Anche se subito dopo la diretta di lunedì scorso le cose sembrerebbero essere migliorati, ma sicuramente avranno modo di discuterne meglio durante la puntata prevista per venerdì sera, dove i colpi di scena non sembrano mai mancare.