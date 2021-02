GF Vip, televoto tra Giulia Salemi e Stefania Orlando sospeso: web in rivolta

GF Vip: il televoto di questa settimana tra Giulia Salemi e Stefania Orlando è stato momentaneamente sospeso, ecco perché.

Il GF Vip questa settimana ha sottoposto il pubblico del piccolo schermo ad uno dei televoti più difficili di questa quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. In quanto i concorrenti in lizza per abbandonare il programma, poco prima della finale, sono Giulia Salemi e Stefania Orlando.

Durante lo scorso appuntamento, infatti, le due concorrenti sono risultate essere le più votate dai loro compagni di viaggio e tra poche ore si scoprirà il verdetto. In ogni caso sarà un risultato amaro perché, nonostante ci sia chi preferisca l’una e chi l’altra, entrambe hanno fatto la storia di questa quinta edizione del programma, scombussolando e non poco le dinamiche della casa più spiata d’Italia.

Nelle scorse ore però ha fatto discutere e non poco alcuni malfunzionamenti sul televoto di questa settimana, su cui Tommaso Zorzi ha messo in gioco una vera e propria strategia, in quanto se si dispone il proprio vota per salvare Stefania Orlando tutto procede per il meglio, ma se si prova a fare il nome di Giulia Salemi il sistema viene interrotto.

Questo è stato riscontrato da numerose segnalazioni degli utenti della rete su Twitter, indignati perché convinti che la produzione abbia in qualche modo sabotato il voto per permettere alla conduttrice di poter proseguire con la sua esperienza nel programma. Le cose però non sembrerebbero essere così, in quanto si è subito provveduto a sospendere momentaneamente il televoto del GF Vip per risolvere il problema, in quanto si tratterebbe di un semplice errore tecnico.

Giulia Salemi e Stefania Orlando: il televoto al GF Vip è momentaneamente sospeso

Il televoto tra Giulia Salemi e Stefania Orlando, come anticipato poco fa, è stato sospeso in maniera momentanea e non si sa quando effettivamente ritornerà disponibile, ma si presuppone nel minor tempo possibile in quanto mancano davvero poche ore all’inizio della diretta di questa settimana del Grande Fratello Vip e sul web non vedono l’ora di sapere che esisto avrà.

L’esito di questo televoto è uno dei più attesi di questa stagione e il risultato farà discutere e non poco il pubblico, qualunque esso sia. Il motivo? Qualora dovesse vincere Stefania, avrebbe la meglio la volontà della maggior parte dei concorrenti di questa quinta edizione, che hanno scelto di nominare la Salemi. Mentre il più grande dispiacere lo avrebbe Pierpaolo Pretelli che sarebbe costretto a dire addio alla sua fidanzata, che di recente ha consolato Dayane Mello, anche se per solo qualche settimana.

Qualora dovesse vincere Giulia Salemi, le cose nella casa più spiata d’Italia non sarebbero più le stesse e a soffrirne di più sarebbe Tommaso Zorzi, che non ha salvato la sua compagna di viaggio, preferendo tenere con sé Andrea Zenga per portarlo alla finale per un fine strategico.

Non ci resta che attendere ulteriori notizie da parte della produzione del programma sulla ripresa di questo avvincente televoto del GF Vip.