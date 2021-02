Dayane Mello distrutta dal dolore: “Sto male a vederlo così. Non lo merita”

Dayane Mello ha avuto un crollo dopo aver sentito suo padre al Grande Fratello Vip. Giulia Salemi è prontamente intervenuta a consolarla, provando ad alleviare il suo dolore.

Dayane Mello soltanto due settimane fa è stata colpita da un terribile lutto. La bella modella brasiliana è stata informata dalla produzione del GF Vip della scomparsa di suo fratello Lucas, morto a soli 26 anni a causa di un terribile incidente stradale.

La Mello, nonostante le critiche ricevute, ha scelto di proseguire con la sua avventura nella casa più spiata d’Italia, in quanto impossibilitata, a causa della pandemia, a poter ritornare nella sua terra di origine e se avesse abbandonato il programma per tornare a Milano sarebbe rimasta da sola ad affrontare questo dolore.

Nonostante con il passare dei giorni Dayane sembri stare meglio, purtroppo non sempre è così. Nelle scorse ore, infatti, ha avuto modo di poter sentire suo padre e questo l’ha distrutta perché ha potuto cogliere in lui la sofferenza provate in questi giorni a causa della perdita di suo figlio.

Dayane Mello ha avuto un crollo al GF Vip, ma a consolarla ci ha pensato la sua “nuova” amica: Giulia Salemi.

Giulia Salemi consola Dayane Mello al GF Vip: “Sei la sua forza”

Dayane Mello, come anticipato, si è lasciata andare ad un lungo sfogo con Giulia Salemi, raccontandole a cuore aperto tutta la sofferenza provata nell’ascoltare il dolore di suo padre.

“Ormai sono passate due settimane. Ho avuto modo di sentire mio padre e lui stava piangendo” ha esordito la modella, che ieri ha ricevuto un messaggio che ha infastidito Rosalinda, riporta Biccy. “Non se lo merita tutto questo ed io sto male nel vederlo così“ ha proseguito distrutto. “Lui è una brava persona e io non sopporto l’idea di vedere le persone che amo soffrire in questo modo” ha ammesso.

“E’ qualcosa che mi fa male. Non c’è cosa peggiore che si possa provare. Certo, Dio sa sempre quello che fa per questo motivo io mi trovo qui con voi” ha continuato. “Ora sarei rimasta da sola a casa, portando mia figlia a scuola, per poi tornare nella solitudine totale” ha ammesso. “Il Grande Fratello Vip è stato un regalo per permettermi di pensare al mio futuro e ai miei sogni. Tutto questo che sta accadendo non lo dimenticherò mai” ha confidato. “Se prima pensavo che la vita fosse breve, ora ne sono convinta ancora di più. Non appena uscirò dalla casa, voglio dedicare maggiore tempo a me e a mia figlia” ha concluso. “Non sono mai stata una persona ambiziosa, non me ne frega niente di queste cose. Ora voglio solo essere una mamma stupenda“ ha aggiunto, ringraziando poi Giulia Salemi per aver ascoltato le sue parole.

“Non devi assolutamente ringraziarmi per essere in questo momento qui accanto a te” ha prontamente risposto Giulia, che è stata difesa da Alessia Marcuzzi, ma Dayane non ha voluto sentire spiegazioni, facendole presente quanto sia importante per lei avere qualcuno al suo fianco che possa considerare una vera amica. “Che fai piangi?” ha ripreso la Salemi. “Dayane Mello non piange. Dayane è forte“ ha continuato, mentre la bella modella brasiliana le ha confidato sotto voce che anche lei piange come tutti gli altri nonostante si dimostri sempre una persona molto forte.

“Non stare male perché ai sentito tuo padre. Pensa che non appena uscirai da qui recupererai tutto il tempo che non siete stati insieme. Tu, tuo padre, tuo fratello e la tua piccola. Tu sei la sua forza” ha concluso.

Giulia Salemi ha consolato Dayane Mello, provando ad alleviare, per quanto possibile ovviamente, il suo dolore. Ricordandole che non appena l’esperienza al Grande Fratello Vip sarà finita, potrà tornare da tutte quelle persone che ama.

L’amicizia tra Giulia Salemi e Dayane Mello ha emozionato e non poco il pubblico del piccolo schermo, che ha apprezzato e non poco il sostegno che la bella modella persiana ha dato alla sua compagna di viaggio che ora più che mai ha bisogno di qualcuno che le voglia davvero bene al suo fianco.