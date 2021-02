Oggi è una conduttrice televisiva e radiofonica, ma anche una scrittrice e un’appassionata di fotografia: la sua infanzia però è stata unica, poiché è nata e cresciuta a San Patrignano, la celebre comunità di recupero per tossicodipendenti.

Sua madre e suo padre avevano entrambi problemi di droga e si sono conosciuti all’interno della comunità di recupero che Vincenzo Muccioli aveva creato sulle colline di San Patrignano.

Mentre suo padre si occupava della sicurezza di Muccioli e gli faceva da autista personale, la madre si occupava di Fotografia, sempre per la comunità. Proprio dalla madre, forse, questa ragazza dal nome particolare ha ereditato la passione per la fotografia che dimostra in ogni scatto pubblicato sul suo profilo Instagram.

La storia del suo nome è simile a quella di Lady Oscar: suo padre voleva un maschietto, ma ahimé, è nata lei. Per questo motivo le venne dato un bellissimo nome da uomo.

Dopo aver trascorso un’infanzia serena e spensierata, circondata da moltissimi amici nella comunità di San Patrignano, ha avuto modo di cominciare quasi per caso una carriera artistica.

Pare che il suo primo incontro con il palcoscenico (fu un vero e proprio colpo di fulmine) avvenne durante un concerto di Cristina D’Avena, in un centro commerciale.

A causa di alcuni ritardi tecnici la cantante era in ritardo e, dato che mancava un presentatore chiesero a lei, appena quattordicenne, di salire sul palcoscenico e annunciare che Cristina avrebbe cominciato a cantare un po’ dopo l’orario previsto.

Quando sentì la propria voce nel microfono scattò letteralmente qualcosa dentro di lei, e decise che nella vita si sarebbe dedicata allo spettacolo in ogni sua forma.

Da San Patrignano al successo, la storia di un’affascinante conduttrice italiana

Anche se ha raggiunto la fama soltanto di recente, ha debuttato in televisione a 20 anni nello show di Italia 1 Mai Dire Domenica. All’epoca era solo una valletta anzi, una Letteronza, come si diceva nel programma.

Nel 2004 ha partecipato al reality Campioni, Il Sogno. Grazie a quell’esperienza ebbe modo di farsi conoscere dal grande pubblico per la sua personalità e non soltanto per la sua bellezza.

Tra il 2014 e il 2015 passa alla conduzione di programmi televisivi come Stracult e Il Processo del Lunedì. Successivamente è stata chiamata da Renzo Arbore a condurre con lui l’edizione speciale per i 30 anni di Indietro Tutta.

Avete capito chi é? Si tratta della bellissima e talentuosissima Andrea Delogu!

Anche se ha lavorato anche come attrice, ottenendo ottimi risultati, Andrea Delogu non è a suo agio con la voce: ha infatti scoperto molto tardi di essere dislessica.

Si è accorta di questo problema soltanto da adulta, quando si è resa conto che non riusciva a leggere correttamente i copioni e le scalette che le venivano sottoposte.

Fortunatamente ha lavorato sul problema fino a superarlo e nel 2019 ha deciso di raccontare la sua storia in un libro autobiografico intitolato Dove finiscono le parole. Storia semiseria di una dislessica.

Sempre nello stesso anno ha terminato la sua esperienza in Rai a La Vita In Diretta, programma di infotainment condotto al fianco di Marcello Masi. Per l’edizione successiva i due sono stati sostituiti da Alberto Matano e Lorella Cuccarini, con tutti i battibecchi e le polemiche che ne sono conseguite.

Nel 2016 Andrea ha sposato l’attore Francesco Montanari, protagonista di Romanzo Criminale. I due si sono anche trovati a recitare uno accanto all’altra nella commedia Divorzio A Las Vegas, uscito nel 2020.

Non è stato un titolo di buon auspicio, dal momento che la coppia appena qualche mese dopo l’uscita del film ha attraversato una pesante crisi matrimoniale che pare abbia condotto alla definitiva separazione.

Da diverso tempo, infatti, le foto e le stories di Andrea Delogu su Instagram non hanno più come scenario la casa in cui abitava insieme a Montanari, ma una nuova abitazione.

I suoi fan sono piuttosto preoccupati da questa separazione, dal momento che in passato Andrea ha ammesso di aver sofferto di depressione. In questo periodo molte donne stanno soffrendo dello stesso problema a causa dell’incertezza in cui stiamo vivendo e per Andrea le cose potrebbero essere ancora più difficili, ma non c’è dubbio che la conduttrice sia una donna piena di risorse e che possa superare un momento del genere.

Aver trascorso molti anni della propria vita accanto a un attore ha però portato Andrea ad avere una particolare sensibilità nei confronti dei problemi che il settore dello spettacolo sta attraversando a causa della pandemia di Coronavirus.

Per questo motivo probabilmente è stata scelta come conduttrice di Ricomincio da Rai Tre, uno spettacolo realizzato dal Teatro Sistina di Roma e che vede la partecipazione di moltissimi esponenti della scena teatrale italiana, da Tullio Solenghi a Luca Ward, fino ad Alessandro Gassmann, Claudio Bisio e molti altri.