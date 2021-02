Tommaso Zorzi racconta il suo piano per vincere. De Grenet: “Vero stratega”

Tommaso Zorzi ha confidato a Samantha De Grenet il suo piano per vincere la quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e perché ha nominato lei e non Andrea Zenga durante la scorsa diretta.

Tommaso Zorzi è stato annunciato fin dalle prime puntate di questa quinta edizione come il vincitore del GF Vip. Il giovane influencer, grazie al suo spigliato carattere, è riuscito a conquistare il pubblico del piccolo schermo che durante la scorsa diretta ha scelto di premiarlo, facendolo diventare il terzo finalista di quest’edizione, ma Tommaso, com’è giusto che sia, non si accontenta di arrivare in finale ma vuole vincere il programma.

Per questo motivo ha messo in atto una vera e propria strategia durante la fase delle nomination. I finalisti, infatti, a differenza degli altri concorrenti, fanno i loro voti per ultimi, vedendo dal tabellone qual è la situazione. In questo modo il loro voto può influire e non poco su chi debba andare in nomination. Questo Tommaso, che ha deluso Maria Teresa Ruta, lo ha capito fin dal primo momento. Tant’è che ha rivelato che una volta ritrovandosi di fronte alla seguente situazione, che vedeva 5 voti per Giulia Salemi, 2 per Stefania Orlando ed 1 per Andrea Zenga, sapendo che sarebbero andati al televoto soltanto i due concorrenti più votati, ha scelto di disperdere il suo voto dandolo a Samantha De Grenet.

In questo modo, infatti, al televoto sono finite Giulia e Stefania ed ha salvato Andrea, ma per quale motivo? Tommaso Zorzi ha scelto di mandare al televoto i nomi più forti. In modo tale da avere con sé, probabilmente, in finale i concorrenti che sono più facili da battere.

Samantha De Grenet: Tommaso Zorzi spiega perché l’ha votata

Tommaso Zorzi ha confidato a Samantha De Grenet, che rischia la squalifica a causa di uno scivolone sulle persone autistiche, il suo piano per vincere il programma e lei lo ha definito un vero e proprio stratega.

“Se io avessi scelto di nominare Andrea Zenga, lui sarebbe finito al televoto con Stefania e Giulia, ma così lo avrei mandato al macello. Così ho scelto di giocare in maniera strategica, portandomi fino alla fine quello che ritengo essere meno forte al televoto“ ha esordito Zorzi. “Che faccio, faccio in modo che Zenga esca prima e mi tengono i personaggi più forti fino alla finale? Ma anche no! Così ho lasciato che andare al televoto le due più forti“ ha ammesso.

“Avrei potuto mandare Andrea, ma sarei stato pazzo perché quasi sicuramente sarebbe uscito lui. Noi finalisti ci siamo detti le nostre nomination prima di farle e sapevamo bene che Giulia sarebbe finita al televoto, mentre l’unico dubbio restava su Rosalinda: o avrebbe nominato la Salemi o Stefania” ha spiegato. “Pierpaolo mi aveva detto che avrebbe votato Stefania mentre Dayane avrebbe fatto il nome di Zenga” ha concluso. “Ho voluto nominare te Samantha per buttare via il mio voto“.

La strategia di gioco di Tommaso (video di ieri)

“Uno meno forte me lo porto fino alla fine. Ho lasciato che andassero quelli forti (Stefania e Giulia) al televoto. Potevo mandare Zenga ma sarei stato un pazzo perché allora usciva Zenga e mi portavo avanti 2 forti.”#gfvip #tzvip pic.twitter.com/OAxTRg9rzE — Battitrice Libera (@rainbow20202020) February 17, 2021

Tommaso Zorzi si è rivelato essere un vero stratega, ma come reagirà se ad uscire sarà proprio la sua Stefania Orlando?