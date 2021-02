Maria Teresa Ruta dopo il GF Vip lo confessa per la prima volta: “Mi spaventava”

Maria Teresa Ruta, dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip, tra le pagine del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha confessato per la prima volta perché non voleva prendere parte al reality.

Maria Teresa Ruta è stata l’ultima concorrente ad avere abbandonato la casa del GF Vip. Nessuno, né i suoi compagni di viaggio o il pubblico del piccolo schermo, si aspettava di questa sua eliminazione, in quanto molti davano per scontato la sua partecipazione alla finale di questa quinta edizione, ma purtroppo così non è stato.

Nonostante ciò, Maria Teresa può considerarsi assolutamente soddisfatta dell’esperienza fatta nella casa più spiata d’Italia, visto che il pubblico del piccolo schermo le ha permesso di superare ben 21 nominations ed una volta abbandonato il programma si è ritrovata sommersa dall’affetto dei fan. Un’esperienza davvero imprevedibile, che in un primo momento non aveva intenzione di fare. In quanto le spaventava l’idea di mettersi a nudo ed aveva accettato soltanto per permettere a Guenda Goria, che è rimasta delusa da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, di farsi conoscere dal grande pubblico, visto che lei ha una carriera ben consolidata nel mondo del teatro.

“Non mi aspettavo un successo del genere. Anche perché sono entrata nel programma per Guenda, volevo dimostrare che lei era molto di più che una figlia d’arte” ha esordito la conduttrice. “Non avrei mai fatto il GF Vip a causa dei disturbi alimentari di cui ho sofferto in passato. Avevo paura di ingrassare com’è successo ad alcuni concorrenti in passato” ha proseguito. “Se prendo peso, purtroppo, vado in depressione e l’idea di fare un viaggio dentro me stessa mi spaventava” ha aggiunto. “Un giorno mi ricordo che Maurizio Costanzo mi consigliò di iniziare un percorso di analisi, perché secondo lui mi sminuivo troppo ma gli risposi che non volevo saperne niente di come sono fatta e di me stessa” ha concluso, per poi tirare le somme di quest’esperienza ricca di colpi di scena.

Tommaso Zorzi ha deluso Maria Teresa Ruta? Lei fa chiarezza

Maria Teresa Ruta, durante il corso di quest’intervista, non ha potuto fare a meno di nascondere di essere rimasta un po’ delusa da quanto accaduto con Tommaso Zorzi che, nonostante la forte amicizia che li lega, ha scelto di non nominarla e sotto consiglio di Stefania Orlando non le ha parlato del suo voto. Anche se lei ha spiegato di avergli consigliato di fare così in quanto era stata già una settimana pesante a causa del confronto avuto con Francesco Baccini.

“Tommaso mi ha criticata e ha fatto la mia imitazione quando non c’ero e chissà quante altre cose scoprirò di quello che è successo alle mie spalle” ha rivelato la conduttrice. “Lui mi ha nominata, ma non sono arrabbiata con lui perché gli voglio bene, così come gliene ho sempre voluto. So che è un ragazzo molto generoso, e stanco di quest’esperienza come tutti, quindi ci sta che in alcuni momenti si sia confuso o che sia apparso un po’ cinico ma questa dopo di tutto è la sua bellezza” ha spiegato. “Anche se mi verrebbe da dire anche un po’ meno“ ha concluso per poi commentare anche quelle che sono state un po’ le ultime ore trascore al Grande Fratello Vip, partendo anche dal confronto con Francesco Baccini, che voleva abbandonare gli studi di Live Non è la d’Urso, alle critiche di Malgioglio e la nomination di Zorzi.

“Non mi sono sentita tradita da Francesco, ma credo che lui abbia dei ricordi un po’ sbiaditi di quella sera così come li ho anche io. Dopo di tutto abbiamo una certa età e non mi aspettavo mica che ricordasse tutto quello che è successo nei dettagli” ha rivelato la conduttrice, facendo riferimento al suo confronto con il cantante per poi passare invece a quello con Cristiano Malgioglio. “Ho sempre provato una certa stima nei suoi confronti, ma quando mi ha accusato di essere falso ho semplicemente risposto che potrebbe esserlo stato anche lui” ha fatto notare. “Per quanto riguarda la nomination di Tommaso, invece, non credo abbia detto tutta la verità“ ha ammesso. “Io credo che lui non volesse votare Giulia Salemi soltanto per non passare come il cinico della situazione e poi voleva salvare ovviamente Stefania Orlando” ha osservato. “Ma devo ammettere che ultimamente ci sono stati tanti atteggiamenti da parte dei miei compagni di viaggio che mi hanno abbastanza destabilizzata” ha dichiarato. “Sono rimasta delusa da Tommaso Zorzi perchè mi sarei aspettata che mi dicesse della nomination, anche se so che è stata Stefania a consigliarmi di non dirmelo, ma dopo di tutto è lui che decide cosa fare visto che è un persona adulta” ha concluso. “Anche se devo ammettere che il consiglio di Stefania dopo di tutto non è stato dei migliori“ ha aggiunto.

Maria Teresa Ruta, dopo rivelato cosa non l’è andato giù negli atteggiamenti assunti dai suoi compagni di viaggio e non nei suoi confronti, si è anche sbilanciata su una delle coppie più chiacchierate di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip: i Prelemi, tra l’altro Giulia nelle scorse ore ha consolato Dayane Mello che è stata male dopo aver sentito suo padre. La conduttrice, infatti, nutre qualche dubbio su quanto possano effettivamente durare una volta terminata quest’esperienza.

“Se Giulia e Pierpaolo formano una coppia vera? Ho visto nascere il sentimento tra di loro, che è partito da semplici sorrisi, ma non so quanto possa durate una volta terminato il programma“ ha ammesso senza troppi giri di parole. “In questa circostanza penso possa essere anche vero il loro amore, ma fuori non lo so. Anche perché Giulia è davvero tanta roba” ha osservato per poi dire la sua anche su Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, che si sono lasciati andare alla passione dopo che il fidanzato di lei, Giuliano, li ha diffidati.

“Loro li trovo molto bene insieme. Poi Rosalinda in questi giorni sta mettendo in discussione la sua storia con Giuliano e posso comprendere quello che sta provando ultimamente. Lei mi ha confidato che erano tornati insieme la scorsa estate dopo che si erano lasciati. Mi ha raccontato che lui dopo 9 anni la vedeva come una sorella e che non l’amava più come dovrebbe amarla un compagno. Lei è rimasta ferita da quelle parole, e una donna non riesce a cicatrizzare tutto questo”.

Tant’è che prima di tornare con lui si è sentita anche con altri ragazzi, mi pare di aver capito anche con Mario Ermito” ha dichiarato, facendo riferimento a quanto le ha confidato l’attrice durante il corso della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia. “Poi lei e il fidanzato si sono ritrovati ad inizio reality, ma credo che Zenga le piaccia. Lo trovo il suo tipo, poi lui è anche molto più riservato di quanto lo possa essere lei” ha aggiunto per poi ammettere chi secondo lei potrebbe vincere questa quinta edizione condotta da Alfonso Signorini.

“Tommaso potrebbe vincere. Lui oltre ad avere molti talenti, è anche un ragazzo davvero generoso, ma anche Dayane. Lei, durante i primi giorni che abbiamo avuto modo di conoscerci, mi dice che sa bene quello che fa e che c’era un motivo per cui riusciva sempre ad arrivare in finale nei reality show a cui ha partecipato. Sono stata felice delle sue parole perché è stata l’unica ad aver ammesso di essere una concorrente“ ha concluso rivelando i suoi potenziali vincitori.

“Eravate i miei amici”. Maria Teresa ha la possibilità di avere un confronto con Tommaso e Stefania. I silenzi degli ultimi giorni di convivenza li hanno definitivamente allontanati… #GFVIP pic.twitter.com/XKPlWqEdlk — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 15, 2021

Maria Teresa Ruta dopo il GF Vip, tra l’altro ha anche ammesso perché se ne stava andando senza salutare gli altri concorrenti, si è raccontata come non mai al suo fedele pubblico.