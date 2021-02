Samantha De Grenet a rischio squalifica: la frase sugli autistici non piace

Samantha De Grenet è a rischio squalifica al Grande Fratello Vip a causa di una frase pronunciata poco dopo la diretta di ieri sulle persone autistiche.

Samantha De Grenet è finita di nuovo al centro della polemica. La showgirl, uno degli ultimi concorrenti ad entrare nella casa più spiata d’Italia, si è lasciata andare ad uno scivolone di dubbio gusto subito dopo la diretta di ieri sera con Alfonso Signorini al GF Vip. Che cosa è successo?

Subito dopo la puntata, Samantha, in compagnia di Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, hanno iniziato a fare alcuni ragionamenti in merito a come si svolgerà la finale di quest’anno, facendo dei paragoni con quanto accaduto durante lo scorso anno. In particolar modo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ricordato per filo e per segno quanto accaduto durante la passata edizione e mentre esponeva le dinamiche di quanto successo, la De Grenet si è lasciata andare ad uno scivolone sulle persone autistiche che ha indignato il pubblico della rete.

Samantha De Grenet sarà squalificata dal GF Vip? Ecco che cosa ha detto dopo la diretta.

GF Vip, la frase di Samantha De Grenet indigna il web: squalifica in arrivo?

La frase pronunciata da Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip ha indignato il web, che ha chiesto a gran voce la squalifica, ma almeno per il momento non si sa ancora qual è la decisione che la produzione ha scelto di prendere a tal proposito. Anche perché non sarebbe di certo la prima negli ultimi tempi, visto che qualche giorno fa ad abbandonare la casa è stata Alda D’Eusanio, ma torniamo alla showgirl.

Dopo che Andrea ha ripercorso quando accaduto nel dettaglio, Samantha, che poco prima ha consolato Rosalinda Cannavò che è stata diffidata dal suo fidanzato Giuliano, ha commentato il tutto così: “Ma come fai a ricordarti tutto quello che è successo? Mi sembra un autistico“ ha eclamato.

“Le ricordo, poi c’è pure la foto di la” ha replicato Andrea Zelletta infastidito dal commento poco opportuno ricevuto dalla sua compagna di viaggio. Come anticipato, però, almeno per il momento non si conoscono le intenzioni della produzione a tal proposito e se si guarda il passato, altri concorrenti per lo stesso medesimo atteggiamento, e poca sensibilità dimostrata, non sono stati puniti attraverso la squalifica, ma soltanto rimproverati in diretta. Quindi è probabile che lo stesso atteggiamento sarà utilizzato nei confronti della De Grenet.

“Sembri un autistico”.

A dirlo è Samantha de Grenet durante una conversazione con Andrea Zelletta nella casa del #GFVIP 😨

Uno scivolone che potrebbe costare caro alla concorrente a pochi giorni dalla finale. 😦@GrandeFratello Cosa ne pensate? pic.twitter.com/G2OJ06NeCV — Tvblog.it (@tvblogit) February 16, 2021

Il pubblico però chiede a gran voce la squalifica di Samantha De Grenet, in quanto questo non sarebbe il suo primo scivolone, in quanto poco dopo il suo ingresso nella casa del GF Vip utilizzò espressioni davvero molto forti nei confronti di Stefania Orlando, chiedendo agli autori di eliminarla dal gioco durante un momento di rabbia.