Perché i gatti sono così attirati dalle scatole?

Mettete un gatto accanto ad una scatola e noterete che non potrà in nessun caso ignorarla. Perché i gatti amano così tanto le scatole?

Oggi si festeggia la giornata internazionale dei gatti, questi batufoli speciali e curiosi che riempiono le nostre giornate di coccole e spesso di comicità. I gatti hanno dei comportamenti molto bizzarri, spesso legati alla manifestazioni delle loro più grandi passioni, come quella di fare la pasta (Il gatto “fa la pasta”? Ecco il motivo dolcissimo per cui lo fa). Oggi vi spiegheremo perché il gatto ha una passione incredibile per le scatole.

Perché ai gatti piacciono tanto le scatole

La passione dei gatti per le scatole ha una motivazione profonda ed ancestrale ed origini biologiche, non a caso se il gatto ha a sua disposizione una scatola verte tutta la sua attenzione su di lei. Niente attira un gatto come una scatola, nessun comodo giaciglio, nessuna soffice cuccia è lontanamente paragonabile ad una scatola di cartone, scopri i motivi principali alla base di questo grande amore:

Il motivo biologico

La ragione principale per cui il gatto ama le scatole risiede nel suo istinto. Il suo amore per le scatole è innato. La scatola è un ottimo nascondiglio per prendere d’assalto qualcuno senza essere notato. Il gatto ama sorprendere e fare gli agguati, lo fa da sempre, per giocare e per cacciare, focalizza l’obiettivo, agita energicamente la coda, punta il sedere all’insù e via, fa il suo grande balzo sulla preda. Con la complicità di una scatola si possono sorprendere tanti nemici.

Il motivo pratico

Il gatto è un felino ed in quanto tale adora un riparo comodo e caldo in cui riposare. Uno studio pubblicato su Wired.com ha dimostrato che la scatola soddisfa il bisogno del gatto di avere un riparo sicuro in cui rifugiarsi. Alle conclusioni di questo studio si allinea uno studio sul comportamento dei gatti condotto in un gattile dall’Università di Utrecht (Olanda) dal quale è emerso che i gatti che giungono in gattile si sentono meno spaesati ed agitati se nella gabbia che li ospita viene lasciata una scatola. Inoltre tendono ad ambientarsi prima e sono meno aggressivi verso gli umani.

Il motivo psicologico

Anche questa motivazione si collega al suo istinto e alla sua necessità di avere un riparo. Quando la situazione si complica e il gatto si sente stressato o in pericolo, questo tende a rintanarsi nel suo rifugio. Li si rilassa, si isola ed evita ogni tipo di conflitto. La scatola è il riparo che lo terrà al sicuro finchè il suo ambiente circostante non torna ad essere una zona sicura.

Il motivo ambientale

I gatti amano stare al caldo e al riparo. La loro temperatura ambientale ottimale si aggira intorno ai 36 gradi, ecco il motivo per il quale un gatto non rinuncia ad entrare in una scatola anche se vive in casa e la casa è riscaldata. Il caldo non è mai troppo per lui e la scatola di cartone è ottima perché il cartone è isolante, meglio ancora se la scatola è a misura di gatto e adiacente al suo corpo, motivo per il quale più la scatola è piccola pù il gatto la ama, e tenterà di entrarci dentro anche se è visibilmente troppo piccola per lui.

Se possedete un gatto amatelo e scambiatevi tenerezze, forse non immaginate quanto le sue coccole siano benefiche per il vostro stato psico-fisico: