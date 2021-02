Antonella Elia fuori dal Grande Fratello vip 2020? L’opinionista potrebbe non essere confermata nella prossima edizione del reality.

Antonella Elia fuori dal Grande Fratello Vip? Secondo quanto fa sapere TvBlog, l’opinionista della quinta edizione del reality show, fortemente voluta da Alfonso Signorini, non dovrebbe essere confermata nella prossima edizione. Antonella Elia, dopo aver partecipato come concorrente alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, è stata scelta da Alfonso Signorini come opinionista accanto a Pupo.

La sua esperienza, tuttavia, dovrebbe finire lunedì 1° marzo, giorno della finalissima del Grande Fratello Vip 2020 a cui parteciperanno sicuramente Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi, primi finalisti scelti dal pubblico.

Antonella Elia non confermata come opinionista al Grande Fratello Vip? L’indiscrezione di Tv Blog

Tv Blog, rispondendo alla domanda di una lettriche che, attraverso l’apposita funzione di Instagram, ha chiesto se Antonella Elia sarà confermata come opinionista del Grande Fratello Vip, ha risposto con un secco “no”. Da settembre ad oggi, la Elia è stato il protagonista di alcune uscite infelici che hanno scatenato anche polemiche sui social.

In particolare, il web non ha gradito alcune affermazioni su Samantha De Grenet. La Elia, inoltre, è stata spesso al centro di discussioni con Elisabetta Gregoraci, sia quando quest’ultima era nella casa come concorrente sia quando l’ex moglie di Flavio Briatore ha abbandonato la casa non accettando il prolungamento.

L’indiscrezione di Tv Blog, dunque, sarà confermata? Antonella Elia non sarà presente come opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip? In attesa di scoprirlo, la Elia, venerdì 19 febbraio, sarà regolarmente accanto a Pupo e ad Alfonso Signorini per la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020 che decreterà chi sarà eliminata tra Stefania Orlando e Giulia Salemi.

Indiscusse protagoniste della quinta edizione del reality, venerdì scopriranno se la loro avventura nella casa di Cinecittà continuerà o meno. Se Stefania Orlando, tuttavia, ha reagito tranquillamente alla nomination, Giulia Salemi è crollata per il voto di Rosalinda Cannavò. La Elia, come commenterà la reazione della Salemi? Si schiererà dalla sua parte condannando la Cannavò che sta vivendo una storia con Andrea Zenga o comprenderà il gesto dell’attrice siciliana?