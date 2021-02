Giulia Salemi crolla e piange dopo il “tradimento” di Rosalinda Cannavò che l’ha nominata durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi crolla e piange durante la notte dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2020 per la nomination di Rosalinda Cannavò. La Salemi è finita al televoto insieme a Stefania Orlando dopo aver ricevuto, oltre al voto di Rosalinda, anche quello di Stefania Orlando, Andrea Zenga, Andrea Zelletta e Samantha De Grenet.

A farle male, però, è stato il voto di Rosalinda Cannavò con cui ha legato sin dal primo giorno. La Salemi e la Cannavò hanno instaurato un rapporto di complicità supportandosi in ogni situazione, ma durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, non volendo votare Andrea Zenga, Andrea Zelletta e Samantha De Grenet e non volendo nominate nuovamente Stefania Orlando, ha deciso di nominare Giulia Salemi per la sua discussione con Tommaso Zorzi.

“Nomino Giulia perchè con Tommaso è andata sul personale”, è stata la motivazione di Rosalinda. Per la Salemi è stato un colpo durissimo al punto da essersi lasciata andare alle lacrime dopo la puntata.

Giulia Salemi distrutta dalla nomination di Rosalinda Cannavò, sfogo al GF Vip: “Non me l’aspettavo, ma non voglio fare la vittima”

Consolata da Dayane Mello e da Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi, dopo la puntata del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini, si è lasciata andare ad uno sfogo.

“Loro? Sono un gruppo naturale che si è creato ed a me mi hanno piano piano isolato, non voglio sindacare le nomination ma le loro motivazioni” – ha detto Giulia Salemi non trattenendo le lacrime – “La nomination di Rosalinda non me l’aspettavo, mi ha detto che io con Tommaso sono andata a colpirlo sul personale, io? Per una volta che rispondo mi devo sentire dire certe cose? Io che la sostenfo sempre. Anche Zenga e Zelletta, non me le aspettavo. E’ stata una nomination dietro l’altra. Ci rimango male, ma non voglio passare da vittima”.

“E’ successa la cosa con Tommaso, poi con Stefania ed ora Rosalinda. Non riesco a scindere il gioco dal rapporto umano. Motivo per il quale ci rimango sempre male”, ha aggiunto la Salemi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucrezia Queen (@grandesorella_)

A consolarla è arrivato anche Tommaso Zorzi che ha dato un abbraccio sincero alla Salemi.

“Non ti ho nominata perchè non ho più niente contro di te, non ho mai avuto niente contro di te. Abbiamo avuto i nostri screzi, non ho intenzione di continuare a fare una guerra stupida. Ho un cuore, piccolo ma c’è e non ti posso vedere così”, afferma Tommaso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucrezia Queen (@grandesorella_)

Arriverà il chiarimento anche tra Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò?