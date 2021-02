Giulia Salemi un fiume in piena contro Tommaso Zorzi: “E’ marcio e maligno”

Giulia Salemi si è lasciata andare ad un lungo sfogo con Pierpaolo Pretelli, in merito al suo rapporto con Tommaso Zorzi, durante la cena di San Valentino organizzata dal Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi aveva iniziato questo percorso all’interno della casa del GF Vip manifestando una certa amicizia con Tommaso Zorzi. Amicizia che, un po’ a causa delle dinamiche del gioco, un po’ anche per alcune remore legate al loro passato, è andata man mano crollando, tant’è che i due oggi più che mai sono decisamente sul piede di guerra.

Nelle scorse ore la bella modella persiana, durante il corso della cena organizzata dagli autori per festeggiare il San Valentino, si è lasciata andare ad un lungo sfogo con Pierpaolo Pretelli, in merito al suo rapporto con l’influencer. Giulia ha confidato di considerare la loro amicizia giunta al capolinea, in quanto Zorzi non si sarebbe dimostrato essere un amico, ma avrebbe fatto di tutto per renderle questo percorso un inferno, giudicandola invece che supportarla.

Anche il suo fidanzato sembra essere dello stesso parere, affermando che l’influencer, dal momento in cui dimostri di pensarla in maniera completamente opposta a lui, inizierebbe a cancellarti dal suo percorso.

Giulia Salemi è stata un fiume in piena contro Tommaso Zorzi, non potendo fare a meno di dimostrare tutta la sua delusione sulla piega che ha preso il loro rapporto durante quest’esperienza al GF Vip.

Tommaso Zorzi, Giulia Salemi delusa: “Il nostro rapporto è finito”

Tommaso Zorzi non sembra pensarla in maniera così diversa, visto che poco tempo prima ha avuto l’ennesimo scontro con Giulia Salemi in cui è crollato. Segno che il loro rapporto è arrivato al capolinea, anche se però è bene specificare che avendo trascorso entrambi molti mesi all’interno della casa del Grande Fratello Vip è anche comprensibile che non riescano, magari, a vedere le cose con lucidità e che al di fuori del programma potranno valutare se proseguire o meno con la loro amicizia, visto che all’interno della casa risulta essere tutto più amplificato rispetto alla realtà.

“Per me il nostro rapporto è finito qui. Lascio perdere tutto perché non puoi intralciare le sue opinioni e adesso sta cercando di rigirare la frittata” ha confidato Giulia. “Ora mi sta rinfacciando che l’ho chiamato perfido, ma lui con me si è comportato in questo modo. E’ stato cattivo nei miei confronti“ ha proseguito. “Mi ha trattato malissimo. E’ stato il primo a dichiararmi guerra e mi ha fatto vivere un mese di inferno qua dentro“ ha osservato.

“Ho avuto una vita infernale a causa sua” ha sbottato. “Io lo sto mandando verso la finale, perché la verità è che l’ho mandato io in finale, e lui mi ripaga in questo modo” ha continuato. “Non fa altro che rovinarmi le giornate qua dentro, io non voglio più parlare di lui. Dice di aver vissuto cose brutte, ma anche io le ho vissute ma non per questo si può essere così cattivi con gli altri” ha concluso.

“Lui è troppo marcio e maligno. Si comporta in maniera individualista. Io non mi merito tutta la cattiveria che ha utilizzato nei miei confronti” ha aggiunto, trovando pieno consenso con Pierpaolo Pretelli, che è rimasto deluso di come siano andate le cose tra lui e l’influencer. In quanto ritiene di essere stato trattato ingiustamente da lui quando ha provato a farlo ragionare durante il crollo avuto dopo la diretta.

Pierpaolo su Tommaso: “Non è una persona cui si può discutere. Se dici una cosa contraria non ti considera. Io ho una dignità. L’avrò segnato qualcosa del passato perchè vede tropo il marcio in tutto”#sovip #gfvip #tzvip pic.twitter.com/8AYJMnQQ9z — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 14, 2021

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi sembrerebbero essere arrivati ai ferri corti. I due questa sera riusciranno ad avere un confronto, scacciando via le loro incomprensioni? Staremo a vedere.