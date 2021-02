Il Covid non ferma la passione per la moda vintage. Spopolano le app dell’economia circolare. Ecco quali sono quelle più cool!

La pandemia ha sconvolto stili di vita e abitudini. Divieti e restrizioni ancora in vigore, fanno vivere una quotidianità diversa. Il virus condiziona i mercati, influenzando sia la domanda che l’offerta. Il trend dell’usato si sta diffondendo con maggiore forza.

Insomma, tutti pazzi per il vintage! Ai tempi del Covid, però, non è sempre facile recarsi in un negozio specializzato per fare acquisti retrò ad ottimi prezzi. Ecco che allora spuntano le app. Utilizzandole, si può comprare anche stando sul divano, con un semplice click.

Si resta a casa molte ore al giorno, complice anche lo smart working. C’è una maggiore richiesta di abiti casual, più comodi e abbondanti, che assicurino una maggiore libertà nei movimenti. Si tratta proprio delle caratteristiche tipiche dell’abbigliamento vintage. La pandemia ha dato un grande colpo d’anca al settore. I numeri parlano chiaro. Le persone sono sempre più proiettate verso un’economia circolare, che parte anche dai cassetti di casa propria.

La rivoluzione corre veloce sulle app. Ce ne sono diverse ma, soltanto poche di esse, sono davvero cool. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Moda vintage: è boom di richieste sulle app. Ecco quali

Anche la moda vintage si lascia conquistare dalle app. Con loro tutto è a portata di mano e si può acquistare sempre, anche mentre si fa la spesa al supermercato. Secondo una ricerca condotta da BVA Doxa per Subito, 7 italiani su 10 hanno optato per la compravendita dell’usato da marzo 2020 ad oggi. Il 39% degli intervistati già acquistava vintage. Il 67%, invece, si è avvicinato a questo mondo durante i mesi del lockdown, spinto da nuove priorità ed esigenze di risparmio.

Anche i social media, su tutti Instagram, incentivano all’utilizzo dei capi vintage. Alcune influencer stanno costruendo la loro fortuna economica proprio su questo. Un contributo significativo arriva anche dalle app, ideali per chi cerca capi e accessori a basso prezzo. C’è Vinted, molto diffusa in Italia e Francia, che da la possibilità di vendere più velocemente perché la spedizione è a carico dell’acquirente. Il denaro viene accreditato sul proprio conto bancario al momento del ritiro del pacco.

C’è poi Depop. Si tratta di un vero e proprio marketplace, che assicura un’ampia possibilità di vendita. Le commissioni di spedizione, però, sono a carico di chi vende. C’è poi Subito.it che, anche se non propriamente specializzato in abbigliamento vintage, consente comunque di vendere dell’usato.

Ci sono poi altri canali attraverso cui acquistare. Si pensi all’intramontabile Ebay e ad alcune app per i prodotti di lusso come Farfetch Second Life, Vestiaire Collective, Object Limited, Poshmark, Rebag, The RealReal.