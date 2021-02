Tommaso Zorzi prova ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip di notte, ma qualcosa gli impedisce di aprire la porta rossa.

Tommaso Zorzi ha provato ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 2020 dopo la diretta con Alfonso Signorini scatenando il panico e la pronta reazione di Andrea Zelletta e Stefania Orlando che gli hanno impedito di aprire la porta rossa che, comunque, era chiusa a chiave.

“Fatemi uscire, toglietevi di mezzo”, ha sbottato Tommaso provando ad aprire la porta che, però, era stata chiusa a chiave dagli autori in precedenza. Un sistema per evitare, forse, per impedire a Tommaso di compiere un gesto di cui si sarebbe pentito, ma cosa ha scaturito la reazione di Tommaso Zorzi? Dagli attacchi ricevuti in puntata per la nomination a Maria Teresa Ruta fino alla discussione durante la notte con Giulia Salemi, sono stati una serie di fattori che hanno fatto crollare Zorzi.

Tommaso Zorzi prova ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, la reazione di Dayane Mello

Dopo la diretta con Alfonso Signorini, nella casa del Grande Fratello Vip, è scoppiata una lite furiosa tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, rea di aver fatto commenti sul suo atteggiamento nei confronti di Maria Teresa Ruta. Dayane Mello ha preso le difese della Salemi schierandosi con lei e, sentendosi sotto pressione per le clip trasmesse in puntata, Tommaso si è diretto vero la porta rossa.

Parlate con obiettività per favore, perché hanno tutti esagerato nei modi e nelle parole, ma Tommaso non ha iniziato ad attaccare, ma solo a dire una sua opinione.#tzvip #sovip #GFVIP pic.twitter.com/BYe2Fo6G1q — La.Lo’ (@LaLo89128041) February 13, 2021

Stefania Orlando e Andrea Zelletta hanno immediatamente provato a fermarlo. Di fronte alla decisione di Tommaso, Stefania si è detta pronta a seguirlo. La porta chiusa a chiave ha evitato l’abbandano di Tommaso in un momento decisamente di crisi. “Non facciamo stupidaggini, ti prego” ha detto Stefania.

Su Twitter, inoltre, sta facendo rumore la reazione di Dayane Mello che, mentre si dirigeva in camera, vedendo Tommaso Rossi davanti alla porta rossa, si è lasciata andare al seguente commento. “Di nuovo questa scenata, ma che due cog*ioni”, ha sbottato la modella brasiliana.