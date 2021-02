Dopo la lite furiosa con Giulia Salemi che lo ha definito “maligno e perfido”, Tommaso Zorzi crolla e piange nella casa del Grande Fratello Vip.

Dopo la lite furiosa con Giulia Salemi, Tommaso Zorzi sta affrontando un momento delicato della sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip. Tra i due il rapporto è ormai ai ferri corti e le parole che Giulia gli ha detto durante la litigata hanno causato un forte malumore in Tommaso, toccato sul personale.

Tommaso ha così trascorso quasi tutta la giornata di ieri a letto, ripensando all’accaduto e alle parole che gli ha detto Giulia e non nascondendo la propria delusione nei confronti della Salemi che conosceva prima del Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi crolla e piange al Grande Fratello Vip dopo la lite con Giulia Salemi

Scontro senza esclusioni di colpi tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi si è sgoata con Tommaso sotto gli occhi degli altri concorrenti.

“Io per prima sono rimasta delusa molte volte da voi in queste settimane. Sono state dette tante cose contro di me. Io ti ho salvato perché Samantha mi aveva nominata? Ho fatto una cosa bella per te. Ti ho regalato la finale. Tu sei cattivo con me da settimane. Sei cattivo e io passivamente faccio finta di niente. Mi hai buttato tanta mer*a addosso. Sento da un mese cattiverie da te e da lei, vai a fare in cu**. Sei perfido, sei cattivo, tu sei perfido”, sono state le parole della Salemi.



Dopo il litigio con Giulia, Tommaso Zorzi ha provato ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. La lite con l’influencer ha lasciato degli strascichi su Tommaso che non riesce a digerire le parole “perfido e maligno”. Tommaso si è nascosto nella stanza blu dove, a letto, si è lasciato andare alle lacrime.

”Non mi sono mai permesso di andare sul personale, invece lei lo ha fatto! Con Dayane se ne sono dette di ogni, e ora sono pappa e ciccia. Sta cosa non riesco a digerirla”, si è sfogato Tommaso. “Sono loro che fanno le strategie, A Giulia fa comodo essere amica di Dayane”, ha aggiunto.