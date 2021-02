By

Conosci il vero motivo per cui il tuo gatto fa la pasta? Questa sua grandissima passione rievoca un suo ricordo dolcissimo ma lo fa per dirti una cosa importante.

Se possiedi un gatto ti sarà sicuramente capitato di notare questo suo tipico comportamento: mentre se ne sta rilassato e tranquillo inizia a massaggiarti delicatamente e mentre lo fa emette le fusa. Questo gesto è noto col termine “fare la pasta” perché il effetti il movimento ritmico delle zampe ricorda il movimento che ripetiamo in cucina per impastare un panetto di pasta. Conosci il motivo dolcissimo per cui il tuo gatto compie questo gesto?

Comportamenti curiosi: perché i gatti “fanno la pasta”?

Il gatto è un essere meraviglioso, chi ha avuto o ha la fortuna di possederlo sa quanto sia sorprendente e quanto amore sia in grado di dare nonostante la sua superbia, la sua caparbietà e il suo modo di essere così indipendente. Il gatto ama le coccole e la vita rilassata e ama condividere i piaceri della vita con il suo padrone, tra le sue attività preferite c’è il massaggio.

Quando un gatto posiziona le sue zampette addosso al suo padrone e le muove in modo alternato, sta compiendo un gesto pieno d’more. Questo movimento rievoca le coccole che si scambiava con mamma gatta quando era un cucciolo, lo trasporta ai tempi delle prime poppate, subito dopo la sua nascita.

Questo comportamento è innato nel gatto, appena nato sa che muovendo le sue zampette in quel modo riesce a “pompare” il latte della mamma verso la mammella e quindi a nutrirsi. I gatti continuano ad adottare questo comportamento per tutta la vita, anche quando da adulti si alimentano in modo autonomo. Il motivo secondo alcuni esperti è molto semplice.

Torniamo all’azione di “impastare” che il gattino intraprendeva da cucciolo per nutrirsi, subito dopo essersi nutrito il gattino faceva un bel pisolino. Questo comportamento da adulto potrebbe favorire il sonno del gatto, che impastando potrebbe preparare, ammorbidire il giaciglio che hanno scelto per il suo riposino.

Un altro comportamento innato del gatto infatti è quello di scegliere posti morbidi e comodi, oltre che sicuro per dormire e per verificare la morbidezza usano appunto le zampe.

Inoltre le zampe del gatto sono speciali, camminando segnano il territorio perché sotto le zampe sono situate delle ghiandole che secernono un odore che delimita il territorio.

Quindi cosa scatta nella testa del vostro micio quando vi sceglie per fare la pasta?

Impastando sul vostro corpo vi sta dicendo che voi siete il posto sicuro e confortevole che ha scelto per dormire.

Molti pensano erroneamente che il gatto “faccia la pasta” perché è stato allontanato dalla mamma troppo presto e che quindi istintivamente tenda a riprodurre il comportamento interrotto troppo in fretta di massaggiare le mammelle materne per favorire l’afflusso del latte.

Non è così, il comportamento che indica che il gatto è stato staccato precocemente dal grembo materno è un altro: solitamente in questo caso il gattino tende a succhiare. Il gatto succhia coperte, vestiti o parti del corpo del suo padrone riproducendo l’atto dell’allattamento.

Ti piacerebbe sapere come comunicare con il tuo gatto? Scopri come fare: il sorriso felino, comunicare con i gatti è possibile e molto facile.