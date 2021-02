Gli ultimi outfit di Elisabetta Gregoraci: diamo i voti ai look della showgirl

Elisabetta Gregoraci è uscita ormai da mesi dalla casa del Grande Fratello Vip ma ancora continua a far parlare di sé: diamo i voti ai suoi ultimi outfit.

Elisabetta Gregoraci ha da poco festeggiato il suo 41esimo compleanno, anche se non si direbbe. La showgirl calabrese uscita dalla casa del Grande Fratello Vip ormai da prima di Natale continua a far parlare di sé.

Anche se non è più all’interno della casa, la ex moglie di Flavio Briatore si mostra sempre splendida durante le dirette serali e ultimamente è apparsa anche in forma splendida in alcuni post su Instagram.

Scopriamo allora gli ultimi outfit di Elisabetta Gregoraci e diamo i voti ai suoi recenti look televisivi e non.

Ecco gli ultimi outfit di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è ormai diventata una vera e propria icona di stile. Dopo la sua recente partecipazione al Grande Fratello Vip infatti i suoi outfit sono spesso passati sotto la lente d’ingrandimento del pubblico e dei suoi quasi 2 milioni di follower (1,7 milioni per essere esatti).

Noi di chedonna.it ne avevamo già parlato in diverse occasioni: come quella in cui sfoggiava un look in total black proprio come Giulia Salemi, o quando abbiamo dato i voti ad alcune protagoniste della casa.

E visto che la Gregoraci è ormai la trend setter di questa edizione del Gf Vip vediamo come si è mostrata al pubblico e diamo i voti alla showgirl calabrese.

Elisabetta Gregoraci e il mini-dress fucsia che strizza l’occhio alla primavera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Nel post Instagram sopra la Gregoraci sfoggiava un vestitino che strizza l’occhio alla primavera.

Il mini-dress fucsia dalla scollatura profonda è uno chemisier corto a firma di Giorgia Arcidiacono. Con le maniche a sbuffo, di cui già vi avevamo parlato, questo abitino ha fatto subito centro.

Non solo, la showgirl calabrese ha abbinato alcuni dettagli lussuosi. Oltre ai suoi soliti gioielli, tra cui gli inseparabili bracciali, “Eli” per gli amici, indossava un paio di sandali Casadei in color argento.

Questo outfit ci piace soprattutto in vista della primavera e allora diamo ad Elisabetta un bel 9.

Il look di Elisabetta Gregoraci per il suo compleanno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Ed ora vediamo Elisabetta Gregoraci in “versione casalinga” mentre festeggia i suoi 41 anni che assolutamente non dimostra.

Anche in questo caso la bella showgirl ha optato per un look decisamente primaverile indossando un cardigan giallo canarino con dei dettagli grigi del brand Tory Burch a cui ha abbinato una minigonna con lo sfondo azzurro e una fantasia fiorita sui toni del giallo, bianco, rosa e verde.

Ai piedi un paio di stivali in camoscio neri con tacco a spillo e un paio di collant velati neri. Nel complesso il look è molto gradevole, forse però avremmo optato per uno stivale più in linea con il resto del look.

Nel complesso diamo alla bella Elisabetta un 8.

Abito nude con slip in vista che ha diviso il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

E ora arriviamo all’abito nude di cui tutti parlano con lingerie a vista. Elisabetta Gregoraci lo ha sfoggiato nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip destando non pochi commenti sia positivi che negativi.

Ha festeggiato così il suo compleanno in tv indossando un vestito che poco spazio lasciava all’immaginazione. A consigliare la Gregoraci nella scelta di questo outfit lo stylist Giuseppe Dicecca, lo stesso che vestì Belen Rodriguez al Festival di Sanremo nel 2012 quando apparì al pubblico in un abito inguinale dove mostrava il suo tatuaggio a forma di farfalla.

E Dicecca, anche in questo caso, così come col vestito fucsia, ha puntato su alcuni stilisti emergenti ovvero “Bartolotta&Martorana”. I due giovani designer siciliani sono amanti dello stile barocco, come possiamo notare anche dall’abito indossato dall’ex moglie di Briatore, e si ispirano a un colosso della moda come Alexander McQueen.

L’abito bustier a sirena molto aderente e pieno di ricami ha destato non pochi commenti dicevamo. Antonella Elia l’ha apostrofata con un “Sei in reggiseno e mutande”. Tanto che poi ne è scaturito anche un piccolo battibecco in studio che Alfonso Signorini ha prontamente cercato di mettere a tacere placando gli animi.

E se da un lato la Gregoraci si può permettere di indossare un abito del genere, viste le sue forme praticamente perfette, dall’altro forse l’abito era abbastanza eccessivo.

Per questo outfit il voto è un 7.

E a voi piace lo stile di Elisabetta Gregoraci?