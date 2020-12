Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip erano entrambe in total black. Diamo i voti alle due gieffine.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip le due gieffine Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi hanno sfoggiato due look in total black, entrambe le gieffine erano infatti vestite di nero.

Senza essersi messe d’accordo le due lady indossavano dei vestiti particolarmente eleganti e da cerimonia adatti anche per un look degno di un capodanno. Entrambe poi ai piedi avevano un sandalo nero a completare l’outfit.

Diamo allora i voti alle due more della casa, anche se ormai la Gregoraci è uscita da diverse puntate, alcuni giorni prima di Natale proprio per trascorrerlo in compagnia del figlio Falco Nathan avuto da Flavio Briatore.

Diamo i voti ad Elisabetta Gregoraci

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Partiamo dalla regina di stile indiscussa di questa edizione del Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci. Ci hanno provato in parte Giulia Salemi e poi Sonia Lorenzini, uscita dalla casa nell’ultima puntata, a rubare la scena all’ex moglie di Briatore.

La conduttrice di Battiti Live però resta sempre la più elegante del cast di questa edizione. Nell’ultima puntata ha sfoggiato, come premesso sopra, un look total black. Partendo dal vestito, la Gregoraci ha indossato un abito nero lungo di Elisabetta Franchi, una delle sue stiliste preferite, con un fiocco davanti e delle graziose maniche a sbuffo. Costo 669,00 euro. Ai piedi invece la showgirl calabrese aveva un paio di sandali di Gucci: al costo di 650,00 euro.

Look Elisabetta

Abito Elisabetta Franchi €669

Scarpe Gucci €650 #GFVIP pic.twitter.com/k50vsZi52R — ManuelDiGioia (@DiGioiaManuel) December 28, 2020

Il voto per Elisabetta Gregoraci è un bel 9.

Votiamo per l’outfit di Giulia Salemi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Closet Italy (@closet_italy)

E ora votiamo per il look in total black di Giulia Salemi, che da poco ha baciato Pierpaolo Petrelli, chissà come reagirà Elisabetta Gregoraci.

L’influencer italo-persiana indossava un abito monospalla in sablé con fiocchi di Yves Saint Laurent al costo di 1.990,00 euro.A completare il look un paio di sandali neri di Casadei al costo di 650,00 euro circa.

Il voto per Giulia Salemi è un 8 pieno.

Ancora una sfida quindi tra le due more a colpi di outfit, qualche tempo fa infatti avevamo dato i voti alle due gieffine.

E a voi quale look delle due gieffine è piaciuto di più?