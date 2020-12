Dalla Gregoraci alla Salemi: diamo i voti ai look del Gf Vip

Da Elisabetta Gregoraci a Giulia Salemi, passando per Antonella Elia e Maria Teresa Ruta. Diamo i voti ai look delle star del Grande Fratello Vip.

Che tra le due donne non scorra buon sangue è cosa risaputa. Chi ha seguito le ultime puntate del Grande Fratello Vip avrà visto che i botta e risposta fra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi sono stati al vetriolo.

Ma in questo caso non siamo qui per parlarvi di gossip, quanto di look, perché ad ora le due a mettersi maggiormente in mostra in fatto di stile, sono state proprio l’ex moglie di Flavio Briatore e l’ex fidanzata di Francesco Monte.

In particolare vogliamo dare i voti ai look delle protagoniste dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Da Elisabetta Gregoraci a Giulia Salemi, passando per Antonella Elia, fino ad arrivare alla stravagante Maria Teresa Ruta, una vera e propria lotta all’ultimo outfit.

Diamo il voto al look di Elisabetta Gregoraci

Si è rivelata una vera trend setter di questa edizione del Grande Fratello Vip, nonché la vera star della casa più spiata d’Italia.

Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci che sta facendo un gran parlare di sé con i suoi look patinati e costosi.

L’ex di Flavio Briatore infatti è senza dubbio quella che finora ha sfoggiato le mise più alla moda, sia eleganti che casual, spingendo il popolo del web alla ricerca dei suoi preziosi outfit in rete per conoscere prezzi e marchi.

Vi avevamo già consigliato come copiare i look della splendida Elisabetta.

In questo caso vogliamo invece dare i voti alla bella showgirl calabrese in merito al look sfoggiato lunedì sera nel corso della diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

In particolare la showgirl calabrese indossava un vestito di Elisabetta Franchi, una delle sue stiliste preferite, al costo di 459 euro. E un paio di sandali di Gucci al costo di 650 euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Closet Italy (@closet_italy)

Il voto che diamo ad Elisabetta è un bel 9.

Votiamo il look di Giulia Salemi

Da quando è entrata nella casa più spiata d’Italia, sta dando filo da torcere alla Gregoraci non solo in fatto di gossip, non da ultimo l’ex di Monte ha sganciato una bomba nella notte sull’ex moglie di Briatore, ma anche in fatto di look.

Se finora infatti la bella Elisabetta è stata la protagonista incontrastata con i suoi outfit da capogiro, ora anche Giulia Salemi si sta mettendo in evidenza con i dei look altrettanto ricercati, alternando quelli più eleganti ad altri sbarazzini e colorati.

In particolare nell’ultima puntata del Gf Vip, nella diretta, la Salemi indossava un cardigan in misto mohair al costo di 109,00 del marchio @rebelqueenglobal e una gonna del valore di 135,00 euro a firma di @isabelleblancheparis. A completare il look il décolleté di Casadei color nude al costo di 575 euro. A rendere noto il look di Giulia il settimanale Chimagazine.it.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@chimagazineit)

Per noi Giulia Salemi prende un 8 pieno.

Diamo il voto ad Antonella Elia

Oltre alle concorrenti diamo il voto anche ad Antonella Elia, che quest’anno al fianco di Pupo presenzia in studio come opinionista, mentre l’anno scorso era una delle ‘vippone’ della casa.

L’ex di Pietro Dalle Piane, da cui ormai si è definitivamente lasciata dopo la partecipazione a Temptation Island, ha indossato durante la diretta di lunedì scorso un abito di @chiarabonilapetiterobe.

A rendere noto il suo look è ancora una volta il settimanale Chimagazine.it

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @antonella_elia_thequeen

Per noi il voto per Antonella Elia è un 7 in pagella.

Bocciata Maria Teresa Ruta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Teresa Ruta (@mariateresaruta)

Per quanto sia un ciclone di simpatia, Maria Teresa Ruta non prende la sufficienza. Quel vestito rosa stile ‘Barbie Luci di Stelle’, iconico modello della bambola degli anni ’80, per noi è decisamente ‘too much’.

Considerando il personaggio però non riusciamo a darle meno di un 5 perché la sua verve stempera anche uno dei peggio orrori dell’armadio.

E a voi quale look è piaciuto di più?