Giulia Salemi e Stefania Orlando ai ferri corti: “Non farmi passare da stronz*”

Giulia Salemi e Stefania Orlando hanno avuto una furiosa lite al Grande Fratello Vip. Le due sono ad un punto di non ritorno.

Giulia Salemi all’interno della casa del GF Vip può fare affidamento sul supporto di Pierpaolo Pretelli, ma purtroppo non può dire la stessa cosa sugli altri concorrenti. Da quanto la influencer ha iniziato la sua storia con l’ex velino moro di Striscia La Notizia sembrerebbe essersi allontanata dal gruppo, che ogni settimana sceglie di mandarla al televoto, ma grazie ai suoi fan riesce sempre a vincere le nomination.

La Salemi, però, vuole andare in fondo alle faccende che la vedono protagonista e per questo motivo non ha potuto fare a meno di avere un confronto con Stefania Orlando. Confronto che sicuramente non è andato come forse sperava, visto che tra le due è scoppiata una furiosa lite. Che cosa è successo? Giulia le ha confidato di esserci rimasta male di aver ricevuto il suo voto, accusandola però di parlarle alle spalle.

“Da molte persone mi sarei aspettata una cosa del genere, ma onestamente da te non lo avrei mai detto” ha esordito Giulia Salemi contro Stefania Orlando. “Tu ti sei allontanata da me e mi parli alle spalle“ ha tuonato e la conduttrice non è rimasta di certo lì imbambolata, ma ha replicato a sua volta, facendo presente a Giulia che lei è stufa di passare sempre per la cattiva, mentre lei si affiderebbe ogni giorno il ruolo della vittima.

Stefania Orlando e Giulia Salemi: l’accesa discussione al GF Vip

Stefania Orlando non ha di certo reagito bene, in quanto lei non avrebbe in alcun modo parlato male di Giulia Salemi, anzi. Secondo la migliore amica di Tommaso Zorzi, da quando avrebbe iniziato la sua relazione con Pierpaolo Pretelli si sarebbe allontanata dal gruppo e trova ingiusto che dia la colpa agli altri di questa sua scelta.

“Io non ti permetto di dire queste cose sul mio conto. Non provare a farmi passare come la stronz* di turno in tutti i modi“ ha replicato la Orlando contro la Salemi, che nelle scorse ore ha consolato Dayane Mello. “Tu hai scelto di concentrarti soltanto sulla tua storia con Pierpaolo e basta” ha proseguito. “Non sei in grado di accettare una nomination e ora vuoi far passare me come una stronz*” ha sbottato.

Stefania Orlando e Giulia Salemi hanno litigato al Grande Fratello Vip e le due sembrano essere lontane anni luce dal trovare un punto di incontro.