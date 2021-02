Cosa mangiare in ufficio? Scopri i pasti leggeri e salutari da gustare

E’ importante seguire un’alimentazione sana ed equilibrata sempre, ma quale è il pranzo perfetto da gustare in ufficio? Ecco qualche consiglio.

Capita spesso di pranzare fuori casa perchè il lavoro non vi permette di rientrare a casa. E’ necessario porre la giusta attenzione perchè se si mangia molto e male si rischia di appesantirsi troppo o mettere qualche chilo di troppo soprattutto se diventa un’abitudine.

E’ importante fare attenzione, spesso si tende a saltare il pranzo, ma non va proprio bene perchè che si rischia di mangiare troppo a cena. Inoltre evitate di mangiare la prima cosa che vi capita perchè non sempre è la scelta migliore.

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche consiglio su cosa mangiare a pranzo in ufficio facendo attenzione alla scelta degli alimenti.

Pranzo in ufficio? Scopri i pasti leggeri e salutari

Quando si trascorrono diverse ore in ufficio è necessario prestare attenzione a ciò che si mangia per evitare di mettere qualche chilo di troppo. Potrebbe accadere che si consumano sandwich, panini farciti e pizzette che trovate nelle vetrinette dei bar e ristoranti. Se li consumate ogni tanto non accade nulla ma se è frequente non va bene per nulla perchè non sono pasti salutari potreste a questo punto puntare la scelta su cibi salutari, leggeri e che non vi appesantiscono soprattutto se lavorate al pc e non vi muovete spesso.

Quando si consumano pasti pesanti, non solo si rende difficile la digestione, ma si potrebbe percepire fiacca e sonnolenza. Un piccolo consiglio ricordate che non si deve saltare mai nessun pasto perchè si rischia di arrivare affamati a quello successivo. Quindi al mattino fate colazione a casa, ecco qualche piccolo consiglio su cosa mangiare per evitare di ingrassare.

Se avete il timore di ingrassare non esitate a contattare il nutrizionista che potrà indicarvi cosa gustare durante l’arco della giornata, tenendo proprio conto proprio dello stile di vita, età e intolleranze. E’ necessario porre attenzione a ciò che si mangia particolarmente quando si fanno gli spuntini.

Talvolta la voglia di mangiare alimenti poco salutari e ricchi in calorie ci fanno prendere qualche chilo di troppo. I piatti consigliati sono pasti leggeri e salutari che non appesantiscono troppo. Sicuramente sono banditi:

panini molto farciti

paste al forno

tramezzini con salse e affettati grassi

bibite gassate

birra e vino

Non bisogna eccedere con alimenti grassi e carboidrati. Da preferire un’insalata mista con delle verdure grigliate, petto di pollo arrostito o pesce arrostito (parliamo di carni magre), accompagnate con pomodori, insalata, carote, fagiolini e spinaci. Potete anche optare per formaggi magri con le verdure.

Basta preparare la sera prima le verdure, al mattino arrostite la carne o il pesce e poi mettete in contenitori ermetici, condite in ufficio direttamente con un pò di olio extra vergine di oliva e del succo di limone.

Ma sicuramente ci sono degli abbinamenti che vanno evitati sicuramente, cibi proteici di natura diversa come la carne, uova e pesce, ma i allo stesso pasto. Quindi non preparate un’insalata di pollo con uova soda, questo abbinamenti potrebbero rendere difficile la digestione.

Un altro abbinamento da evitare è panino con formaggio, affettati e salse perchè si va a rallentare il processo produttivo perchè devono intervenire non solo gli enzimi per l’amido del pane che per le proteine del formaggio. Tutto ciò si ripercuote negativamente sulla digestione, impiega troppo tempo.

Come bevanda preferite l’acqua liscia, evitate bevande alcoliche o gassate che non sono per nulla salutari.

Se la giornata sarà molto lunga in ufficio potete portarvi uno spuntino da gustare il pomeriggio o una macedonia di frutta(con quella di stagione) oppure anche una vasetto di yogurt magro con cereali.

Consigli

Non è poi così difficile organizzare il pranzo da portare in ufficio, è necessario puntare l’attenzione su verdure e carni e pesce magri, evitando cibi molto grassi e ricchi in zuccheri.

Ma l’importante che dopo aver scelto il pasto da portare in ufficio conservate nei contenitori per alimenti adatto e non solo devono essere ermetici.

Adesso provate anche voi a preparare dei pranzi salutari e leggeri di mangiare in ufficio.