Dayane Mello dopo la morte del fratello: l’incontro con il prete al GF Vip

Dayane Mello, dopo la scomparsa di suo fratello Lucas, ha avuto modo di poter incontrare un prete al GF Vip a cui ha confidato tutto il dolore provato in questi giorni. A consolarla ci ha pensato Giulia Salemi, mostrandole tutto il suo supporto.

Dayane Mello, negli scorsi giorni, ha subito un grave lutto. In quanto è venuto a mancare suo fratello Lucas, morto a soli 27 anni. Il fratello della bella modella brasiliana ha perso la vita in un incidente di auto e la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, in quanto tutto lei si sarebbe aspettato tranne che la produzione durante il corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip potesse darle una simile notizia.

Nonostante ciò, la Mello ha scelto di restare nella casa più spiata d’Italia. In quanto se avesse scelto di tornare in Brasile, avrebbe dovuto trascorrere un periodo di quarantena che le avrebbe comunque impedito di dare un ultimo saluto a suo fratello e se avesse abbandonato il programma sarebbe stata costretta a stare da sola a Milano. Gli autori, però, comprendendo il suo grande dolore ha deciso di venirle incontro, permettendole di poter incontrare un prete. Dayane ha apprezzato e non poco il gesto degli autori, in quanto ha confidato a Giulia Salemi di aver bisogno di un momento del genere.

“Avevo bisogno di una fede a cui potermi aggrappare e in quel momento soltanto lui poteva darmi questo appiglio” ha esordito Dayane, che ha ricevuto un omaggio da tutti gli ex concorrenti. “Io ho pianto per tutto il giorno e avevo bisogno di un momento come quello, ma adesso non riesco più a piangere. E’ come se fossi rimasta bloccata“ ha concluso.

Grande Fratello Vip: Giulia Salemi consola Dayane Mello

Giulia Salemi ha accolto la confessione della sua compagna di viaggio ed è immediatamente corsa per consolarla, rassicurandola che riuscirà a superare questo difficile periodo della sua vita. In quanto suo fratello Lucas resterà sempre nel suo cuore e non c’è nulla che potrà mai separarlo da lei.

“I tuoi occhi hanno pianto tante di quelle volte che adesso sono diventati secchi, ma Dayane va bene così è il processo giusto da seguire per metabolizzare il tutto” ha esordito Giulia. “Purtroppo la vita, nel bene o nel male, è fatta anche di tutti questi momenti. Tu ora non ne capisci il motivo ma forse lo farai in futuro. A volte ti da tanto, mentre a volte ti toglie troppo“ ha proseguito la Salemi.

“Sono sicura che quando meno te lo aspetti, riuscirai a tornare ad essere felice“ ha osservato. “Quest’esperienza al GF Vip sono certa che riuscirà a darti tante cose perché ora tante persone si sono legate a te” ha concluso. “Poi il pubblico ha visto il tuo amore per Rosalinda“ ha concluso. “Perché il vostro è un amore anche se non avete consumato e si è ancora di più legato a voi” ha aggiunto, provando a rassicurarla sul dolore che sta provando in questi giorni e del tutto normale e soltanto il tempo e l’amore delle persone che le stanno accanto riusciranno a curarle questa ferita che porta nel cuore.

Il prete che ha incontrato Dayane si è messo a piangere quando l’ha vista perché ha empatizzato.. ha detto che non aveva mai pianto , ma dopo aver sentito la sua storia non ce l’ha fatta#gfvip #tzvip #rosmello https://t.co/jvj4XB8vtO — Amalia (@Amaliaferpp) February 5, 2021

Giulia Salemi ha consolato Dayane Mello, che mai come in questo momento ha bisogno di essere circondata dalle persone che le vogliono bene.