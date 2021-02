Questa bambina da grande avrebbe letteralmente cambiato la storia: la top model che si sarebbe trasformata in una dea contemporanea.

Nata da una madre adolescente, questa bambina non ha mai conosciuto suo padre e, a seguito di una promessa fatta alla madre, non si è mai impegnata a cercarlo nemmeno da adulta.

Ha vissuto in estrema povertà quando era bambina ma, grazie alla sua eleganza e alla sua straordinaria bellezza è diventata una delle donne nere più ricche del mondo.

Di cuore estremamente generoso e sempre desiderosa di aiutare coloro che nella vita non hanno avuto la sua stessa fortuna, è molto impegnata a favore dei diritti umanitari e si occupa costantemente di beneficenza.

È “solo” una top model, ma per tutti è la dea nera che ha fatto la storia

Guardando le sue foto da giovane è chiaro che fosse bellissima fin dai primi anni della sua vita, ma non si può non notare che, a parte le labbra, dalla forma rimasta invariata nel tempo, i tratti somatici del suo viso si sono trasformati.

Gli zigomi sono diventati più alti e definiti e questo, probabilmente, ha cambiato anche leggermente la forma degli occhi. Avete capito chi è?

Stiamo parlando di Naomi Campbell, la Venere Nera che è diventata nel tempo un vero e proprio simbolo della moda internazionale e che è stata la musa ispiratrice di un enorme numero di stilisti e di artisti in tutto il mondo.

Il suo debutto nel mondo dello spettacolo avvenne a soli otto anni, cioè quando venne scelta per far parte del videoclip di Bob Marley “Is This Love”. Successivamente ha preso parte a I Robinson, come ospite speciale di una puntata, e a pellicole cinematografiche.

Anche se avrebbe potuto avere letteralmente qualsiasi uomo ai suoi piedi, Naomi Campbell non si è mai sposata, anche se le sue relazioni sentimentali sono spesso state sulla bocca di molti.

La sua storia d’amore con Briatore, molto più grande di lei, è probabilmente la relazione di Naomi più famosa in Italia, ma la super modella è anche stata fidanzata con il bassista degli U2 e con il Donald Trump Risso, Vladislav Doronin.

I due facevano davvero sul serio, e Nomi era apparentemente disposta a fare il grande passo. Il problema nacque quando, in occasione del loro fidanzamento ufficiale, un tabloid inglese specializzato in gossip scoprì che in realtà Doronin non avrebbe mai potuto sposare Naomi, almeno non prima di divorziare.

A quanto pare, infatti, il ricchissimo russo era sposato da oltre vent’anni con una donna che non aveva affatto intenzione di concedergli il divorzio e che gli aveva dato anche una figlia!

Inutile dire che Naomi non prese benissimo la cosa e i due si lasciarono.

Anche se ha avuto sempre un debole per uomini più grandi di lei, Naomi ha anche dimostrato di apprezzare la giovinezza nei suoi partner. Per un periodo, intorno al 2019, la top model era fidanzata ufficialmente con il cantante Liam Payne, ex membro degli One Direction, di oltre un ventennio più giovane di lei.

C’è da dire che, anche se ha ormai superato i suoi primi cinquant’anni, Naomi Campbell continua a essere non soltanto una vera e propria icona del fashion mondiale, ma anche una delle top model che continua a influenzare la storia del costume e della cultura internazionale.

Il suo fascino magnetico sulle passerelle è sempre stato al di sopra di tutte le altre: si tratta di una caratteristica di cui Flavio Briatore, il quale è rimasto molto amico di Naomi anche dopo la fine della loro sincera storia d’amore, ha sempre parlato.

“Quando Naomi entrava in una stanza tutti facevano silenzio. All’improvviso esisteva solo lei” ha confidato in più di un’occasione l’imprenditore alla stampa con un briciolo di orgoglio.

Nonostante il fatto che Naomi sia ormai da oltre trent’anni sulle passerelle di mezzo mondo, ha dimostrato in più di un’occasione di essere una donna dolce ed estremamente sensibile. Gli italiani ricorderanno benissimo quando, durante un’ospitata a Che Tempo Che Fa, Naomi Campbell è letteralmente scoppiata in lacrime ripensando ad amici scomparsi da tempo come l’amatissimo stilista Gianni Versace, e ha suscitato molta tenerezza in Fabio Fazio e in milioni di telespettatori.

Naturalmente, come tutte le ragazze di alta classe e abituate a vivere sempre al top, Naomi è famosa anche per qualche stranezza: la top model è famosa per essere germofobica e per aver preso un aereo bardata in tuta completa anticontagio durante la prima fase della Pandemia di Coronavirus.