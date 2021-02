Dayane Mello crolla in diretta: l’omaggio degli ex concorrenti

Dayane Mello si è lasciata andare ad un pianto liberatorio in diretta dopo aver visto l’omaggio degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

Dayane Mello in queste ore è la protagonista assoluta dei media. La concorrente del GF Vip di Alfonso Signorini è stata una colpita da una grave tragedia: suo fratello, di soli 26 anni, è morto. Un terribile incidente di auto lo ha portato via per sempre, strappandolo dalle persone a cui voleva bene troppo presto.

Durante la diretta di questa sera era impossibile per Alfonso Signorini non fare un omaggio a Lucas, raccontando le cause dell’incidente, e mostrando più di tanto a Dayane tutto l’affetto delle persone che le vogliono bene in questo momento così difficile per lei.

Per questo motivo, ad inizio puntata, come i telespettatori più attenti avranno notato bene, in studio non c’erano gli ex concorrenti perché questi hanno aspettato Dayane fuori la casa, mettendo da parte tutti i vecchi dissapori per mostrarle soltanto tutto il bene che le vogliono e la loro vicinanza in questo momento. Facendo soltanto un rigoroso e rispetto silenzio.

Dayane Mello è crollata in diretta, scoppiando in un pianto liberatorio, colpita e commossa dal gesto che gli ex concorrenti le hanno riservato, lanciando loro anche un messaggio per l’omaggio che le hanno fatto in diretta.

Grande Fratello Vip: Dayane Mello commossa dagli ex concorrenti

La Casa di #GFVIP è una Casa tra le Case: aperta a tutte le emozioni, alle grandi gioie ma anche ai dolori più acerbi.

Dayane ha deciso di restare, dopo aver parlato con i suoi familiari. Ed i suoi compagni sono stati spalla e nido. Sono state dimenticate liti e incomprensioni. pic.twitter.com/4ctTbdtSVT — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 5, 2021

Dayane Mello è rimasta profondamente colpita dal gesto degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Tant’è che tra le lacrime ha voluto dare loro un consiglio: mettere da parte ogni possibile dissapore con le persone che vogliono bene, in quanto la vita è un attimo perché non si può mai sapere quello che può succedere e lei purtroppo lo ha provato sulla sua pelle, visto che la vita di suo fratello, giovanissimo, è stata strappata via.

La Mello ha avuto una serata ricca di sorprese, nella speranza che possano alleggerire lievemente il suo dolore. Alfonso Signorini le ha fatto anche vedere un video filmato realizzato da sua figlia Sofia per lei, che le ha dedicato un disegno e le ha rassicurato che lo zio Lucas li guarda e li protegge dal cielo. Parole che hanno colpito la modella, facendo breccia nel suo cuore. Cuore che è stato scaldato anche dalla mamma di Stefano Sala che non ha potuto fare a meno di correre da lei per darle il più caldo degli abbracci.

Gli abbracci in Casa sono stati lunghi, calorosi, carichi di amore, conforto e comprensione. Ma stasera, c’è più di un qualcuno che vuole stringere Dayane fortissimo. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/NQvTJGrs8G — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 5, 2021

Non poteva mancare per ultimo nemmeno il saluto dei suoi fan che le sono stati vicino, seppur virtualmente.