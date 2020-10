Fusa dei gatti: le malattie che curano secondo la scienza

Le fusa del gatto hanno virtù terapeutiche sul corpo umano, un ulteriore conferma arriva dal Centers for Disease Control and Prevention.

Se ne parla da anni, molti ricercatori si sono interessati a questo argomento e sono stati condotti diversi studi che testimoniano i benefici delle fusa del gatto su morale, stress, insonnia e ansia. Si chiama ron ron terapia ed è estremamente sorprendente.

Ron ron terapia: benefici delle fusa del gatto sulla salute

Il gatto è un animale particolare, chi ha la fortuna di possederne uno lo sa, e sa bene quanto sia indipendente, testardo, ma allo stesso tempo molto legato a chi ama e affettuoso. Non tutti i gatti però sono espansivi.

Sui benefici derivanti dal possedere un gatto sono stati condotti molti studi, ed ogni studio ha portato a scoperte sorprendenti. Sapevate per esempio che uno studio ha rilevato un effetto benefico derivante dall’accarezzare il manto del gatto? Sembrerebbe che questo gesto sia in grado di stimolare la produzione di ossitocina, l’ ormone della felicità, e di avere il potere di regolare frequenza cardiaca e pressione arteriosa.

Questo solo accarezzandolo. E se ci fa le fusa cosa accade al nostro corpo?

I ricercatori del Centers for Disease Control and Prevention hanno scoperto che le fusa sono benefiche per:

il morale, sonno, stress ed ansia. Alcuni pazienti hanno avuto un miglioramento tale da riuscire a fare a meno dei farmaci.

Inoltre lo studio ha evidenziato che sono un ottimo alleato per contrastare la dispnea , ossia la sensazione di avere difficoltà respiratorie.

Ed ancora è stato osservato che le fusa hanno un effetto rilassante e distensivo sui muscoli, particolarmente utile in caso di tendinite o legamenti infiammati.

Sulle virtù benefiche della ron ron terapia si è molto concentrato un veterinario di Tolosa, Jean-Yves Gauchet: “Le fusa giocano un pò il ruolo della madeleine di Proust: richiamano vecchie emozioni, il che lenisce” è così che l’esperto spiega l‘effetto calmante delle fusa sul nostro stato mentale aggiungendo che: “A differenza di un medicinale, che contiene un principio attivo, le fusa agiscono sulla mente. Non tutti sono ricettivi ad esso. Per esempio questo effetto non viene avvertito dalle persone traumatizzate da un graffio o da un morso del gatto. Ma in altre persone questo fenomeno può essere molto potente”

Le fusa del gatto sarebbero in grado di calmare il nostro spirito così come i nostri dolori fisici, a livello scientifico come si spiega questo meraviglioso fenomeno? Il veterinario di Tolosa ci spiega molto semplicemente che: “Quando il corpo combatte contro situazioni dolorose, come lo stress, le fusa del gatto emettono vibrazioni sonore lenitive e benefiche, un pò come la musica” a questo si aggiunge il fatto che l’essere umano percepisce le fusa non soltanto a livello di orecchio e di timpano. Siamo in grado di percepire le fusa attraverso i corpuscoli di Pacini, che sono delle terminazioni nervose situate a livello della pelle. Questo è possibile perchè le fusa hanno delle frequenze molto basse, comprese tra 20 e 25 hertz. “Sono le stesse frequenze che vengono utilizzate dai compositori di musica da film, ad esempio, quando devono suscitare emozioni profonde negli spettatori “, spiega Jean-Yves Gauchet.

E’ davvero sorprendente, grazie a queste frequenze pensieri positivi e benessere raggiungono immediatamente il nostro cervello. Un segnale di pace e di rassicurazione che funziona nei gattini e allo stesso modo sull’uomo: “Questo è il primo segnale che la madre manda ai suoi piccoli, un richiamo di riconoscimento e rassicurazione che funziona anche con l’uomo ” chiarisce l’esperto.

Va tenuto presente ad ogni modo che i gatti potrebbero trasmettere germi e malattie quindi se se ne possiede uno è raccomandabile di lavarsi le mani dopo averlo toccato e di prenotare presso il proprio veterinario dei controlli di routine.