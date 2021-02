By

Giorgio Di Bonaventura, chi è la non scelta di Sophie Codegoni a Uomini e Donne: età, altezza, carriera, vita privata e curiosità.

Giorgio Di Bonaventura non è la scelta di Sophie Codegoni. Il corteggiatore di Uomini e Donne non è riuscito a conquistare il cuore di Sophie Codegoni. La tronista, infatti, pur avendo provato un forte interesse per Giorgio, ha deciso di seguire il cuore scegliendo Matteo Ranieri con cui il feeling è stato immediato.

Nome e cognome: Giorgio Di Bonaventura

Data di nascita: 28 agosto 1997

Luogo di nascita: Teramo

Età: 23 anni

Altezza: 1,94 m

Peso: non disponibile

Segno zodiacale: Vergine

Professione: giocatore di basket

Famiglia: figlio unico ed è molto legato ai genitori

Tatuaggi: alcuni sulle gambe, uno sul braccio e uno tra le scapole

Profilo Instagram: @_dibo_11

Giorgio Di Bonaventura: età, altezza e carriera della non scelta di Sophie Codegoni

Giorgio Di Bonaventura è nato a Teramo il 28 agosto 1997. Si è laureato in scienze della comunicazione lo scorso novembre dedicando l’importante traguardo alla famiglia. “Per la mia famiglia, che mi ha permesso di essere la persona che sono oggi. Per i miei amici, che miglioreranno quella che sarò domani”, ha scritto pubblicando la foto che vedete qui in alto.

Giorgio, però, è anche un giocatore di basket. Ha giocato anche in seria A2 con il Roseto. A 22 anni è stato convocato nell’Italia Under 23. Oggi gioca nel Rennova Teramo. E’ figlio unico e non si sa quante storie abbia avuto.

Cerca “una donna che sappia imporsi e che, se pensa che una cosa sia giusta, sappia difendere le sue idee nel modo più incisivo possibile, senza arroganza ma restando convincente”.

In merito alla sua esperienza come corteggiatore di Sophie Codegoni che ha scelto Matteo Ranieri, ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, ha dichiarato:

“Il modo in cui ha affrontato certi argomenti mi ha ferito. Lei ha un carattere forte, ma a volte sfocia nell’arroganza. Il suo interesse spesso si tramuta in una sorta di presunzione. Io e Matteo abbiamo molto poco in comune, e non mi sento minacciato da lui. […] Penso che Matteo sia un bravo ragazzo, una persona umile e con dei valori”.