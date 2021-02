Uomini e Donne, Sophie Codegoni ha fatto la sua scelta: chi è lui

Uomini e Donne ha portato al termine un altro percorso perché Sophie Codegoni ha finalmente fatto la sua scelta. Ecco chi è stato il fortunato tra Matteo e Giorgio.

Uomini e Donne ha concluso un altro capitolo riguardante i tronisti della precedente stagione, in quanto Sophie Codegoni, secondo quanto riportato da Il vicolo delle News, ha registrato la sua scelta.

Questo momento è stato del tutto improvviso, in quanto nonostante nello scorso appuntamento Maria De Filippi avesse chiesto ai protagonisti del Trono Over di sbilanciarsi su chi potrebbe aver fatto breccia nel cuore della tronista, nessuno si sarebbe mai aspettato che il tutto sarebbe successo a breve. Curiosi di conoscere il nome del fortunato?

Secondo quanto rivelato dal portale, Sophie ha scelto Matteo, ma la risposta di quest’ultimo resta ancora un mistero. A breve, infatti, ci saranno ulteriori aggiornamenti su quanto è accaduto qualche minuto fa negli studi Elios di Roma, ma ecco cosa possiamo anticipare su questo momento.

Sophie Codegoni ha scelto Matteo Ranieri: colpo di scena a Uomini e Donne

Sophie Codegoni, secondo quanto riportato da Il vicolo delle news, avrebbe scelto di iniziare una relazione con Matteo Ranieri. Anche se gli utenti della rete iniziavano a sospettare che la bella tronista avesse una netta preferenza nei confronti di Giorgio, ma in realtà è riuscita a stupire tutti, “premiando” proprio il favorito del pubblico.

Per l’occasione, è possibile leggere tra le anticipazioni, ha fatto il suo ritorno anche Davide Donadei, che qualche giorno fa aveva emozionato tutti con la sua scelta, che è entrato in studio con Chiara Rabbi. I due, belli più che mai, hanno raccontato come stanno procedendo le cose lontano dall’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5 ed hanno fatto il loro in bocca al lupo alla tronista per questo momento, sperando che anche a lei possa andare bene come è successo a loro.

Sophie ha stupito tutti indossando un abito elegantissimo dorato, optando per una coda alta per l’acconciatura, ed anche Giorgio e Matteo non sono stati da meno indossando un impeccabile smoking.

“Ho visto un suo passo verso di me” Abbiamo incontrato per voi Matteo e Giorgio nel backstage della puntata di oggi di #UominieDonne, sentite cosa ci hanno raccontato! 👇😎 https://t.co/jbUqE4jfca — Witty TV (@WittyTV) February 8, 2021

La scelta di Sophie Codegoni a Uomini e Donne ha spiazzato il pubblico del piccolo schermo, ma cosa le avrà risposto il suo bel corteggiatore che sembra essere cotto di lei?