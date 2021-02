Tutti pronti a giocare i numeri fortunati? Il montepremi è il tuo desiderio più grande? Magari Elodie è la dea bendata.

Aspetti il bacio fortunato della dea bendata che possa garantirti una splendida vita da sogno, viaggi a non finire e naturalmente tantissimi soldi in banca per fare quello che vuoi, quando vuoi e come vuoi tu? Allora vuoi tentare la fortuna con i numeri del lotto, superenalotto e million day?

Una vacanza da sogno a New York, un mese in giro per il mondo, una barca da fare invidia e milioni di euro in banca sono un po’ il sogno di tutti quelli che tentano la sorte. C’è sempre quindi qualcuno che cerca di indovinare i numeri fortunati che possono dare la vittoria assicurata.

Tutti noi vogliamo un premio, vogliamo realizzare i nostri desideri e sappiamo che però per poterlo realizzare ci vorranno molteplici soldi e basi solide per poter costruire un qualcosa di perfetto. Insomma, serve un bacio dalla fortuna.

Ma dove è possibile trovare questi numeri da giocare? Molte persone vogliono trovarli nella smorfia napoletana, altri invece si basano sul significato dei sogni o ancora chi per strada cerca numeri in ciò che vede in giro.

Magari potremmo provare a giocare i numeri della bellissima e poliedrica icona di stile, cantante di “Andromeda”, “Tutta colpa mia” e “Nero Bali”, Elodie di Patrizi.

Elodie di Patrizi ed i numeri subito pronti per essere giocati

Oggi i numeri li andremo a calcolare su base delle caratteristiche che possiede la bellissima cantante Elodie nonché la storia, gli amori e le curiosità della bella ex concorrente di Amici di Maria De Filippi.

Nome: Elodie Di Patrizi

Elodie Di Patrizi Data di nascita: 3 Maggio 1990

3 Maggio 1990 Età: 30 Anni

30 Anni Professione: Cantante e Influencer

Cantante e Influencer Segno zodiacale: Toro (il secondo dei segni zodiacali)

Toro Altezza: 168 Cm

168 Cm Peso: 60 Kg

60 Kg Luogo di nascita: Roma

Roma Tatuaggi: una croce sul braccio sinistro, un cuore rosso con la lettera M. ed un tatuaggio nascosto

una croce sul braccio sinistro, un cuore rosso con la lettera M. Followers su Instagram: 2 milioni

2 milioni Fidanzato ed amori passati: ha avuto una relazione con il cantante Lele Esposito mentre attualmente è fidanzata con Marracash

ha avuto una relazione con il cantante Lele Esposito mentre attualmente è fidanzata con Marracash Curiosità: la bellissima Elodie è stata l’anno scorso a Sanremo con il brano scritto da Mahmood e Stardust, “Andromeda”. Nelle vesti di cantante ha conquistato tutti con la sua voce e con la sua canzone molto interessante. La prima partecipazione al festival risale invece al 2017 con “Tutta colpa mia”. Sarà una delle co-conduttrici del festival di Sanremo 2021 in onda dal 2 al 6 marzo.

Sulla base dei numeri compresi fra le caratteristiche che coinvolgono e circondano la bella futura co-conduttrice del festival di Sanremo 2021 andiamo a vedere quali sono quelli fortunati subito pronti per essere giocati:

1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 19 – 50 – 60 – 68 – 90

Prova a giocarti i numeri fortunati della bellissima giovane donna che con i suoi look e le sue canzoni ha incantato le nuove generazioni!