Il 2020 per Elodie è stato fantastico, oltre ad essere l’artista donna più ascoltata su Spotify, si sta preparando per il palco dell’Ariston dove affiancherà Amadeus e Fiorello.

Inarrestabile, Elodie Di Patrizi è all’apice della carriera. Gli esordi da modella, il casting andato male per X Factor e poi il programma Amici dove si classificò seconda (vinse Sylvestre) sembrano ricordi lontani. Oggi si parla di lei ovunque.

Elodie in pochi anni da Roma a Sanremo

La cantante aveva partecipato al Festival della Canzone italiana tre anni fa con il brano “Tutta colpa mia” prodotto da Emma Marrone (per scoprire i voti che le abbiamo dato per i suoi outfit nella finale di X Factor guardate qui) e lo scorso febbraio con “Andromeda” scritta da Mahmood e Durdust. Nel 2021 Elodie sarà una delle donne in diretta dal teatro Ariston con gli ospiti fissi Achille Lauro e Zlatan Ibrahimović (scelta maschile a dir poco bizzarra).

Attualmente è fidanzata con il rapper e produttore discografico Marracash. La coppia, dopo mesi di convivenza forzata, ha deciso ad agosto di continuare la frequentazione ma con i dovuti spazi. Lei stessa si è detta innamorata ma non avendo intenzione di “metter su famiglia” nell’imminente futuro ha deciso di far le valigie e tornare a casa sua.

Nella foto sopra sfoggia un look retrò e di questo, in particolar modo di stivali, vi abbiamo parlato qui.

I primi passi a contatto con il pubblico però risalgono a molto tempo fa, a quando si era trasferita in provincia di Lecce. Proprio in Puglia, mentre viveva la sua storia d’amore con il dj Andrea Maggino, lavorava come vocalist al Samsara beach club, nel Salento.

Come riportato da Anna Puricella per Repubblica, il nome di Elodie fino a qualche mese fa era il terzo cercato su internet dopo Achille Lauro ed Elettra Lamborghini. A parte i giudizi, serva questo a far capire quanto sia amata dal pubblico la trentenne tutto pepe.

Silvia Zanchi