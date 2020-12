Cicogna bis a Uomini e Donne: l’annuncio in diretta da Maria De Filippi

Cicogna bis per una coppia nata nel parterre del trono over di Uomini e Donne: il dolce annuncio in diretta da Maria De Filippi.



Secondo figlio in arrivo per un’amatissima coppia di Uomini e Donne. Ad annunciarlo sono stati i futuri genitori che, ospiti dell’ultima registrazione del programma di Maria De Filippi, hanno condiviso la notizia con le persone che li hanno fatti incrontrare. Un annuncio che ha emozionato Maria De Filippi e tutti gli altri presenti.

Circondati dai tronisti Davide Donadei e Sophie Codegoni che sono molto vicini alla scelta, i due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne hanno annunciato l’arrivo del secondo figlio.

Uomini e Donne: secondo figlio in arrivo per Jara Gaspari e Nicola Balestra

Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne in cui Gemma Galgani ha raccontato di aver trascorso le festività senza Maurizio ponendosi delle domande su come si evolverà il loro rapporto, Jara Gaspari e Nicola Balestra che si sono conosciuti e innamorati nel parterre del trono over, hanno annunciato di essere in attesa del secondo figlio.

La coppia ha già un figlio, Tommaso, nato a settembre del 2019. Ad annunciare la sua nascita fu proprio la pagina ufficiale di Uomini e Donne che, all’epoca, scrisse: “Benvenuto a Tommaso nato alle 2.15 di ieri mattina! Pesa 3 chili e 40 grammi ed è la gioia della sua mamma e del suo papà… Tanti auguri a Jara e Nicola”.

Sempre più felici e innamorati, Jara e Nicola sono tornati nello studio del programma di Maria De Filippi per annunciare il secondo figlio. Dopo aver lasciato il programma di Maria De Filippi, la coppia, ai microfoni del magazine ufficiale del dating show di canale 5, aveva annunciato l’intenzione di avere un figlio:

“Vorremmo mettere al mondo un figlio. Quando tiri le somme e trovi quello che cercavi in una persona, vuoi provare a vivere tutto al massimo: la famiglia, la convivenza e un figlio. Abbiamo sempre vissuto la nostra storia in maniera concreta e fatto grandi progetti”.

Dopo aver avuto il primo figlio, Tommaso, ora la coppia è pronta ad allargare ulteriormente la famiglia. Non ci resta che fare i migliori auguri a Jara e Nicola.