Emma Marrone nella finale del reality show canoro trasmesso su Sky Uno ha scelto due look molto glamour. Vediamo gli outfit del giudice più cattivo di X Factor.

Anche la quattordicesima edizione di X Factor è giunta al termine, la vincitrice è la cantautrice Casadilego. Oggi però il focus è sui look sfoggiati da Emma Marrone nella finale, hanno conquistato tutte e nel web se ne parla ovunque. Rivediamoli insieme.

Emma Marrone celebra gli stilisti italiani

Non so se l’omaggio alla mitica Patty Pravo fosse voluto ma, quello sfoggiato da Emma Marrone, è senza ombra di dubbio un look intramontabile, simbolo di eleganza e classe. Mi riferisco all’esibizione di “Pensiero Stupendo” che Patty fece nel lontano 1978 (il video si trova su YouTube) nel programma “Discoring” di un giovane Gianni Boncompagni. Il tailleur color panna è firmato dal direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele, le scarpe con la punta dorata richiamano i bottoni della camicia e sono il tocco eccentrico al look androgino. Nella foto seguente, pubblicata da Emma sul suo profilo Instagram, lo si può ammirare nella sua perfezione.

Il presentatore delle ultime dieci edizioni, Alessandro Cattelan, in lacrime, lascia il programma e ve ne abbiamo parlato.

Tutti i giudici, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika ed Emma si sono esibiti nel corso della serata e si sono cambiati d’abito per la performance. Emma ha puntato sul contrasto, nei colori, si, ma anche nel binomio di una camicia con trasparenze ma super abbottonata con romantiche maniche a farfalla ed una gonna longuette in pelle sexy e rock. Non uno dei suoi migliori outfit ma per la canzone andava bene. Riguardo ai look ad X Factor vi avevamo parlato anche di Elodie.

Il cantante di Emma, Blind, è stato il secondo eliminato della serata. Dopo aver festeggiato il disco d’oro per “Cuore Nero” ha abbracciato la sua teacher, l’indiscussa vincitrice di stile Emma Marrone.

Silvia Zanchi