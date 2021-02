Cecilia Capriotti: “Maria Teresa? Donna di mezza età che si mette in discussione”

Cecilia Capriotti, intervistata dal settimanale Chi, si è espressa su Maria Teresa Ruta. La showgirl non le ha di certo mandate a dire.

Cecilia Capriotti è stata una delle concorrenti chi più ha divertito il pubblico del Grande Fratello Vip durante questa lunghissima quinta edizione condotta da Alfonso Signorini. Certo, il suo percorso non è durato quanto ci si aspettava, ma senza dubbio resta la concorrente più chic della storia dell’intero programma, proponendo al pubblico simpatici siparietti in cui spiega cos’è volgaVe e cosa no.

Durante il corso del suo percorso nella casa più spiata d’Italia, Cecilia non ha mai nascosto di provare una certa delusione nei confronti di Maria Teresa Ruta, affermando più volte di essersi tradita da lei perché l’ha nominata dopo che le ha confidato un suo grande dolore. La Capriotti ci è rimasta così male tanto da definirla una vera e propria stratega e recentemente intervistata dal settimanale Chi, è tornata a parlare del loro rapporto.

“Io sono entrata in un secondo momento, quindi sapevo benissimo che lei al di fuori del programma era davvero molto amata” ha esordito Cecilia Capriotti su Maria Teresa Ruta, che si è commossa durante la sua intervista a Live Non è la d’Urso. “Lei è una donna di mezza età che si mette ancora in discussione e per questo motivo piace molto al pubblico che da casa segue il tutto, ma lei è una stratega” ha ammesso. “Per dire, lei è stata davvero molto brava a fare quella mega scenata nella casa. Molti però l’hanno associata a me, convinti che sia stata io il motivo di tale sfogo, ma non c’entro assolutamente nulla con questo” ha aggiunto.

“Tutta la storia con Francesco Baccini ha confermato tutti i sospetti che noi avevamo“ ha poi dichiarato. “Io sono una donna molto ironica, ho scherzato sui titoli di studio e sull’età, lei invece fa sul serio. Per questo motivo sono del parere che lei sia stata una sorte di autrice all’interno del programma, ma in tutta onestà preferisco far conoscere la mia leggerezza piuttosto che fare pena“ ha concluso, per poi tirare le somme della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip.

Cecilia Capriotti ammette su Chi: “Al GF Vip ho un po’ esagerato”

Dopo aver rivelato il suo duro pensiero su Maria Teresa Ruta, Cecilia Capriotti ha tirato le somme del suo percorso nella casa del GF Vip, ammettendo che forse al pubblico del piccolo schermo è arrivata un’immagine più sbagliata di lei e che forse avrebbe dovuto mostrare cosa c’è dietro la donna chic che molti vedono, ma così facendo, riflette, probabilmente non sarebbe emersa tutta quell’ironia che ha divertito non solo i concorrenti di Alfonso Signorini ma anche i telespettatori.

“Io nella vita di tutti i giorni lavo, stiro e cucino. Sono una persona ipocondriaca e in casa mia non faccio entrare nessuno, altro che chic io penso di vendermi davvero male“ ha spiegato la Capriotti. “Forse se avessi mostrato a pubblico da casa il mio lato casalingo, la gente si sarebbe magari riconosciuta di più in me” ha osservato. “Quando prendi parte ad un reality show, se vuoi arrivare fino alla fine del percorso, devi tenere un profilo più basso. Non devi parlare dell’essere chic o degli uomini. Forse i telespettatori non sono riusciti a cogliere del tutto la mia ironia quando dico che non mai viaggiato con un mezzo pubblico, ma se fossi stata una giocatrice stratega avrei detto che non mi faccio aiutare da nessuno in casa, che non ho né la tata né tanto meno la donna delle pulizie e che mi arrampico sulle scale per pulire i vetri” ha dichiarato la showgirl, che di recente è finita al centro della polemica per una gaffe sull’abito indossato durante l’ultima puntata del GF Vip. “Ma facendo così mi rendo conto che la mia vena ironica non sarebbe mai venuta fuori” ha aggiunto.

Cecilia però non rinnega nulla del suo percorso, anzi. Molte donne si sarebbero riconosciute nel suo personaggio, divertite da ciò che ha detto durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia: “Devo ammettere che ancora oggi, a distanza di settimane dalla mia uscita, ricevo ancora tantissimi messaggi da parte di donne che si sono divertite nel guardarmi in tv. Ora mi hanno detto che fanno come me, se hanno 40 anni dicono di averne di meno e se non hanno una laurea, si inventano un titolo e che hanno anche conseguito un master!” ha rivelato ironica. “Anche se a dirla tutta io ho fatto l’Accademia delle belle arti e in questo percorso, una volta terminato, ti lasciano un diploma di laurea ma che negli ambienti radical chic non ti considerano, dicendo che è un titolo che ti permette soltanto di restare casa per questo motivo vedendo che molte si inventano un titolo e così ho deciso di farlo pure io”

“Certo, quando mi trovavo nella casa del GF Vip ho un po’ esagerato, lo ammetto, ma vedevo Tommaso che si divertiva come un matto e così alzavo il livello di cavolate da dire” ha ammesso e a proposito di Zorzi, che è stato duramente attaccato da Soleil Sorge, ha chiarito cos’è realmente successo tra lei e la sua tata, visto che la loro discussione ha fatto tanto parlare il popolo della rete: “La sua tata mi ha definita una razzista con due neuroni ed io le ho risposto. Forse ho sbagliato a non citare il commento in questione, ma ho preso quello in cui mi dava della vecchia, ma non è così. Io sono una donna molto ironica che si scherza molto sui suoi anni, ma non voglio passare come una persona razzista” ha chiarito.

Cecilia Capriotti dopo il Grande Fratello Vip non le ha di certo mandate a dire, ma come replicheranno Maria Teresa Ruta e la Tata di Tommaso Zorzi, visto che lei le ha tirate di nuovo in ballo? Staremo a vedere.