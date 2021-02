“Dayane Mello è vittima di violenza psicologica”: Soleil contro Tommaso Zorzi

Dayane Mello è stata difesa da Taylor Mega e Soleil Sorge che si sono scagliate contro Tommaso Zorzi a causa del duro confronto che hanno avuto ieri al Grande Fratello Vip.

Dayane Mello, dopo la dichiarazione d’amore in diretta a Rosalinda Cannavò, è finita al centro della polemica. In quanto in molti hanno sospettato che le parole della bella modella brasiliana non siano state del tutto sincero. Anche nella casa del GF Vip questo pensiero si è diffuso ed uno dei primi a manifestare la propria opinione è stato Tommaso Zorzi, che non ha fatto di certo mistero di non credere in questo sentimento.

Tra lui e la Mello c’è stato un duro confronto che ha indignato il web e alcuni utenti della rete, i fan di lei, hanno chiesto la squalifica immediata dal programma. A manifestare tutto il sostegno nei confronti di Dayane, ci sono stati anche due volti noti al pubblico del piccolo schermo: Taylor Mega e Soleil Sorge. Quest’ultima non si è di certo risparmiata e su Twitter ha lanciato una dura accusa nei confronti dell’influencer:

“Io sono sconvolta dalla violenza psicologica e la cattiveria che si sta facendo su Dayane dopo che quest’ultima ha subito un lutto” ha esordito l’influencer su Twitter. “Per una nomination, fatta in un gioco tra l’altro, sentire dire che lei è il minimo della vita e che se li farebbe tutti e che continua a fare la fig* con la storia delle bisessualità. Quanta ignoranza e ipocrisia!” ha concluso Soleil contro Tommaso Zorzi. Dello stesso parere è stata anche Taylor Mega, che ha bocciato l’atteggiamento assunto dal concorrente nei confronti di Dayane Mello.

Soleil e Taylor Mega difendono Dayane Mello: attacco a Zorzi

Sconvolta dalla violenza psicologica e cattiveria fatta a Dayane dopo un lutto. Per una plausibilissima nomination in un gioco sento frasi come “sei il minimo della vita,te li faresti tutti, fai la figa con la bisessualità” pura ignoranza e ipocrisia! #gfvip #orrore #forzadayane https://t.co/0WEmxsCBIt — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) February 23, 2021

Taylor Mega ha utilizzato sicuramente toni molto più pacati rispetto a quelli espressi dalla sua collega, ma ha comunque bocciato l’atteggiamento assunto da Tommaso Zorzi su Dayane.

“Premetto che voglio davvero bene a Tommaso e faccio il tifo per lui, però non può di certo dire a Dayane che non può dichiararsi bisessuale in televisione perché le piacevano un po’ tutti” ha esordito Taylor. “Questa è davvero una cavolata e lo dico con tutta la stima e l’affetto che provo nei suoi confronti” ha concluso Taylor.

La Mello dopo il confronto con Zorzi è crollata ed effettivamente le parole e i toni utilizzati dall’influencer sono stati piuttosto duri. I due riusciranno a chiarirsi durante quel poco di permanenza che resta da fare al Grande Fratello Vip?

Sicuramente, durante la semifinale, prevista per venerdì, Alfonso Signorini non potrà ignorare quanto accaduto tra Dayane e Tommaso.