Uomini e Donne anticipazioni oggi: Roberta mette le cose in chiaro con Riccardo

Uomini e Donne oggi manderà in onda una brutta batosta per Riccardo Guarnieri, che subirà la decisione di Roberta Di Padua.

Uomini e Donne oggi porterà in scena, come al solito, una puntata davvero da non perdere. Il motivo? Negli studi Elios di Roma si respira di delusione. Il motivo? Riccardo Guarnieri avrà un nuovo confronto con la dama che ha scelto di frequentare ancora una volta, a distanza di anni dalla prima volta che i loro sguardi si sono incrociati, Roberta Di Padua.

La dama, infatti, dopo aver avuto un brutto confronto durante le precedenti puntate, chiarirà al suo cavaliere che non ha alcuna intenzione di voler proseguire con la loro conoscenza. Il motivo? La dama è stanca della lontananza di Guarnieri, che lo vorrebbe molto più vicino, invece lui ha scelto di prendere un po’ le distanze e di allontanarsi, anche da un punto di vista fisico. Per lei questa lontananza è diventata irrecuperabile e per questo motivo oggi in puntata dovrebbe comunicare a Riccardo, dopo aver messo in discussione la sua virilità, di voler chiudere con la loro conoscenza. In quanto le sembrerebbe chiaro che il loro rapporto non può sfociare in qualcosa di più.

Come reagirà il cavaliere? Lo scopriremo oggi, ma attenzione perché le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi non sono ancora finite qui.

Anticipazioni Uomini e Donne 24/2: Gemma faccia a faccia con il suo passato

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 24 febbraio iniziano in realtà con le avventure di Gemma Galgani. La dama di Torino si troverà faccia a faccia con un qualcuno che ha fatto parte del suo passato. No, non stiamo parlando di nessun ex fidanzato o di un amico speciale, ma di una nuova protagonista del programma che ha avuto modo di poterla conoscere nel suo privato.

La donna, infatti, rivelerà di aver conosciuto Gemma in passato. In quanto era una cliente fissa di sua madre, che aveva un negozio di profumeria a Torino. La dama, che ieri ha conosciuto la nuova tronista che ha fatto impazzire il pubblico del web, come reagirà di fronte a questo nuovo faccia a faccia con il suo passato?

Sicuramente colei che non si lascerà sfuggire l’occasione per prenderla in giro è Tina Cipollari, che passerà dagli studi alla regia per manomettere il suo microfono, rendendo la sua voce alquanto buffa e diversa da quella a cui il pubblico è abituato. Impossibile da prendere sul serio e sicuramente ciò farà perdere le staffe e non poco alla protagonista indiscussa della trasmissione.

L’ingresso di Samantha e dei nuovi corteggiatori, le esterne di Giacomo e Massimiliano e molto altro ancora nella puntata di oggi! Per vedere cos’è successo, cliccate qui 😎👇 #UominieDonne https://t.co/QBfjS0ma7n — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 23, 2021

Uomini e Donne oggi è pronto, come sempre, a stupire il pubblico del piccolo schermo, dando loro il trash quotidiano di cui hanno disperatamente bisogno e come dargli torto? Il programma, come sempre, inizierà alle 14 e 45 sempre e solo su canale 5.