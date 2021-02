Alexa Chung è la modella inglese che da anni fa impazzire il mondo della moda (e non solo) per il suo stile unico. Come prendere ispirazione da lei senza trasformare completamente il nostro look è presto detto. Guardate di seguito alcuni accorgimenti da adottare asap.

Il suo libro, edito nel 2013, “It” aiuta le ragazze a diventare loro stesse icone di stile, i vari programmi inglesi ai quali ha preso parte erano sempre inerenti al mondo fashion ed il pubblico la vede come una vera e propria fonte di ispirazione per look perfetti. Anche la collaborazione con la storica azienda Barbour è giunta alla quinta collezione. Per la primavera estate 21/22 sono stati rivisitati capi iconici del brand scozzese e si prospetta l’ennesimo successo. Alexa Chung non si ferma mai, ecco alcuni capi da copiarle…

Alexa Chung ha 4,2 milioni di follower su Instagram

L’abito in velluto nero lo si deve avere per forza nell’armadio e, quello che indossa Alexa nell’immagine sopra è bon ton ed adatto soprattutto ha chi ha il seno piccolo (come mi avevamo spiegato qui). Una più che valida scelta è firmata Aurore Van Milhem ed è attualmente disponibile scontato a 258,00 euro. Il cinturino in vita, il collo rialzato, la manica corta a sbuffo e l’orlo arricciato lo fanno apparire come un vestito d’altri tempi ma con un tacco a spillo l’equilibrio si ristabilisce in un attimo.

Per i suoi look quotidiani punta spesso su camicie con gilet mixando colori e fantasie, capelli naturali e molto jeans, sia in gonne che pantaloni.

Di seguito la si può ammirare in stile anni Settanta completamente Gucci. A questo proposito per altre dritte leggete qui. L’influencer è ambita da molti marchi visto il seguito social che può vantare. Il poco trucco, la luce, lo sguardo ed il taglio della foto, nulla è lasciato al caso sul suo profilo, nemmeno i post più ironici.

Alla bellissima Alexa il brand Mulberry ha dedicato addirittura una borsa, la “The Alexa” appunto, una tote a cartella disponibile in varie misure, dalla mini all’oversize. La si può vedere alla mostra “Inside Out” che riaprirà presto e durerà per tutto il 2021 al Victoria and Albert museum di Londra -parlo della borsa. Alexa la trovate ovunque nel web.

Silvia Zanchi