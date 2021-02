Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sabotati da Guenda Goria? Lei fa chiarezza

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono stati sabotati da Guenda Goria? La figlia di Maria Teresa Ruta ha fatto chiarezza su Twitter, rivelando quella che è la sua posizione in questa storia.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono tra i personaggi più amati di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il motivo del loro successo non è così difficile da capire, visto che i due sono legati da un profondo sentimento di amicizia e che nel bene e nel male, anche a costo di risultare scomodi, dicono sempre ciò che pensano senza tirarsi indietro.

Per questo motivo spesso e volentieri sono difesi dagli utenti della rete, che si sono schierati contro Guenda Goria, in quanto hanno sospettato che lei li stesse sabotando durante il giorno, aizzando i suoi fedeli sostenitori contro di loro. Questo è vero? Assolutamente no. A fare chiarezza ci ha pensato direttamente lei, la figlia di Maria Teresa Ruta, tra l’altro lei di recente ha rotto il silenzio su Zorzi, ha deciso di rompere il silenzio raccontando come stanno realmente le cose.

Guenda Goria non sta sabotando Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, rivendo anche il supporto del marito di lei.

Guenda Goria: l’appello agli hater e la reazione di Simone Gianlorenzi

Guenda Goria ci ha tenuto a chiarire che lei non ha assolutamente nulla contro Tommaso e Stefania, con cui si è confrontata durante lo scorso appuntamento del GF Vip, ma che si è semplicemente limitata a difendere sua madre. Senza aizzare i suoi fan contro loro due.

“Cari amici, quando mi hanno proposto di prendere parte a quest’edizione del GF Vip ho subito pensato che potesse essere una bell’avventura da vivere con mia mamma” ha esordito la figlia di Maria Teresa Ruta. “Io ho una carriera solida alle spalle ed ho un futuro con o senza la televisione o social perché sono riuscita a costruirla durante il corso di questi anni con tanta dedizione” ha proseguito. “Io non ho mai incitato nessuno ad andare contro qualcuno perché non vivo di queste cose“.

“Mi sono semplicemente limitata a sostenere mia madre, come ogni figlia avrebbe fatto, e sarò felice di riabbracciare di nuovo i miei amici e di fare in modo che facciano ancora parte della mia vita. Il tifo lo lascio a voi perché vivo le relazioni con onestà intellettuale“ ha concluso. “Ci tengo a lanciare un messaggio agli haters” ha poi ripreso.

“Comprate un vocabolario dei sinonimi e contrari, così almeno potrete variare con gli aggettivi. Siete diventati banali e ripetiti, almeno così potrete avere un’evoluzione e mi raccomando: mostrate i vostri volti!” ha tuonato. “Nascondersi dietro ad account fake è da vigliacchi. Io sono una persona felice e voi?”

Cari amici, quando mi è stato proposto di partecipare al GF ho pensato che sarebbe stata una bella avventura con mamma. Io ho una carriera solida alle spalle e un futuro davanti con o senza la tv o i social perché l ‘ ho costruita negli anni con grande dedizione. — Guenda Goria (@guenda_ggoria) February 17, 2021

Io non vi incito contro nessuno perché non vivo di questo. Sostenevo mamma come ogni figlia e’ giusto che faccia e sarò felice di riabbracciare i miei amici e verificare la loro presenza nella mia vita. Il tifo lo lascio a voi. Io vivo i rapporti con onestà intellettuale. — Guenda Goria (@guenda_ggoria) February 17, 2021

Lancio una sfida agli haters: acquistate un vocabolario dei sinonimi e contrari e variate quantomeno gli aggettivi! Siete banali e ripetitivi. Evolvetevi! E poi.. mostrare i vostri volti! Nascondersi dietro ad account falsi e’ da vigliacchi. Io sono felice. E voi? — Guenda Goria (@guenda_ggoria) February 18, 2021

Il messaggio di Guenda Goria è stato ben accolte da Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando. In quanto ha compreso che le sue parole non erano di certo rivolte a sabotare sua moglie o Tommaso Zorzi.