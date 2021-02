By

Cinque errori che molte donne fanno quando ci si strucca. I consigli della beauty blogger e Youtuber Adriana Spink.

Il trucco è senza dubbio una passione che accomuna moltissime donne ma non si può dire lo stesso della skincare quotidiana in particolare della routine per eliminare il trucco. Quando ci si trucca, ci si strucca, è questa la regola di bellezza che le nostre nonne ci hanno tramandato e così dovrebbe essere ogni giorno.

Struccarsi è un gesto fondamentale per avere sempre una pelle bella, idratata, giovane, elastica e luminosa. Questo è quello che si evince dal simpatico video della beauty blogger Adriana Spink, che tra un sorriso e l’altro ha messo perfettamente in evidenza quali siano i 5 errori che non si dovrebbero mai fare quando ci si strucca.

I cinque errori da non fare assolutamente quando ci si strucca!

La beauty blogger e Youtuber italiana Adriana Spink, ha voluto con un video molto divertente, mettere in evidenza quali siano gli errori che non si dovrebbero mai compiere quando ci si strucca.

Cinque consigli preziosi da tenere sempre in considerazione quando si è prese da improvvisa pigrizia e ci si vorrebbe lasciar svenire sul letto con eyeliner e rossetto in bella vista. I suoi consigli, si basano su una skincare semplice ed efficace ed in particolare a molti gesti di bellezza propri delle donne asiatiche che tengono moltissimo alla cura della propria pelle.

In generale bisognerebbe avere sempre a portata di mano uno struccante bifasico, perfetto per eliminare anche le tracce di trucco più tenace come quello waterproof, un’acqua micellare delicata che possa struccare tutto il viso e lasciarlo fresco, pulito ed idratato in un solo gesto.

Ma scopriamo passo dopo passo, tutti i consigli della beauty blogger Adriana Spink!

Andare a letto con il trucco su occhi e pelle del viso è un’abitudine che a lungo andare lascerà dei segni sulla pelle e potrà addirittura provocare delle fastidiose infezioni agli occhi e alla pelle, come anche punti neri, brufoli e pelle spenta e opaca. Struccarsi deve essere un gesto quotidiano compiuto con il prodotto che si preferisce.

Da evitare assolutamente le salviette struccanti come unico prodotto per eliminare il trucco. Esse possono essere un valido aiuto per eliminare ‘il grosso’ ma dovranno essere sempre seguite nella skin care routine da un detergente specifico che andrà risciacquato con cura.

Non vi resta che guardare il video per non perdere i 5 preziosi consigli della amatissima Adriana Spink!