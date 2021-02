By

Dieci trucchetti di bellezza che le donne asiatiche utilizzano ogni giorno per avere sempre una pelle meravigliosa, giovane e luminosa.

Le donne asiatiche da sempre vantano una bellezza straordinaria e professano un vero culto per la bellezza della pelle e del corpo. Oggi vogliamo condividere con voi 10 piccoli ed incredibili segreti di bellezza che potrebbero davvero regalarci una pelle fresca e giovane più a lungo possibile.

Scopriamo tutti i consigli diffusi dalla beauty blogger Adriana Spink assieme alla sua collega Cinese Sarahshalaclub.

I 10 segreti di bellezza che fanno delle donne asiatiche le più belle del mondo

Se vi state domandando come mai le donne asiatiche in particolare quelle Coreane hanno sempre una pelle perfetta, liscia, compatta, elastica, chiara e luminosa, ed un corpo perfetto, i 10 trucchetti di bellezza che stiamo per rivelarvi saranno la risposta che forse vi stupirà, perché nella loro beauty routine di abitudini particolari ve ne sono davvero moltissime.

Scopriamo tutti i 10 segreti di bellezza delle donne asiatiche che potremo mettere in atto ogni giorno per avere una pelle ed un corpo davvero invidiabili!

1- Lavare il viso

Al mattino appena sveglie, le donne asiatiche di solito usano lavare il loro viso con acqua calda alternata ad acqua fredda. Questo per 4 volte. Il getto di acqua alternato servirà a risvegliare la microcircolazione del viso e a rendere la pelle immediatamente più rosea, fresca e luminosa.

2-Rullo di giada

Uno strumento di bellezza che le donne asiatiche non dimenticano mai di utilizzare è il rullo di giada che dovrà essere passato sul viso dal basso verso l’alto e sul collo dall’alto verso il basso possibilmente freddo di frigorifero. Scopri il rullo di giada, come si utilizza e tutti i benefici per la pelle.

3- Massaggiatore viso

Dopo il rullo di giada le donne asiatiche, soprattutto le giapponesi usano praticare un massaggio viso con un massaggiatore elettrico che provoca delle vere e proprie scosse. Questo permette alla pelle di essere tonificata, liftata e liberata da imperfezioni. Questo strumento regala risultati immediati.

4-Maschere di bellezza

Le donne asiatiche utilizzano moltissime maschere di bellezza, anche due volte al giorno. Le maschere più utilizzate sono quelle di nuova generazione in tessuto non tessuto o in idrogel. Scopri anche le maschere di bellezza da applicare la notte.

5-Protezione solare

Le donne asiatiche hanno sempre una pelle chiara, luminosa e priva di antiestetiche macchie perché non prendono mai il sole diretto al viso e applicano ogni giorno dell’anno una crema viso con fattore di protezione molto alto. (50+).

6- Selfie

Il selfie perfetto, quello che le maggiori guru della bellezza asiatica condividono ogni giorno sui loro social è quello fatto a 45° prendendo il viso dall’alto.

7- Bere molto

Bere molto ogni giorno bevande calde come tea ed infusi ed idratare la pelle assumendo la giusta quantità di acqua tiepida, non fredda, è uno dei segreti fondamentali per avere sempre la pelle idratata.

8-Mangiare entro un’orario preciso

Le donne asiatiche non mangiano mai oltre le 19.00 della sera, questo le aiuta a mantenersi sempre in linea.

9-Uovo sodo per occhiaie

Se le donne asiatiche si svegliano al mattino con borse ed occhiaie scure, mettono a lessare un uovo e dopo averlo sbucciato, lo passando sul contorno occhi ancora caldo, praticando un massaggio circolare, questo dovrebbe eliminare ogni segno di stanchezza dallo sguardo. Se soffri di occhiaie perenni, scopri un’altro segreto per eliminarle.

10-Cubetti di ghiaccio

Al mattino per svegliare la pelle e renderla liscia, tirata e luminosa passano un cubetto di ghiaccio sul viso.

Non vi resta che seguire il video, in cui la diretta interessata svela in modo preciso tutti i segreti di bellezza delle donne asiatiche!