L’acqua micellare è il prodotto ‘must have’ per struccare il viso. Un prodotto completo che va a sostituire il classico struccante ma anche il latte detergente. Ecco come preparare un’acqua micellare in casa.

Se siete delle amanti dell’acqua micellare e non potete farne a meno nella vostra beauty routine potrete prepararne una davvero ottima con pochi e semplici ingredienti che potrete utilizzare su tutto il viso senza risciacquo.

L’acqua micellare si utilizza applicandone una generosa quantità su un dischetto in cotone e passandola su tutto il viso, insistendo su occhi e labbra dove il makeup risulta essere più tenace. La pelle risulterà pulita, idratata e piacevolmente morbida.

Come preparare l’acqua micellare, il video tutorial

Per preparare l’acqua micellare, avrete bisogno di:

90,4 grammi di idrolato di lavanda

5 grammi di glicerina vegetale

3 grammi di detergente delicato

1 grammo di allantoina

0,6 grammi (20 gocce) di Cosgard (conservante)

Miscelando tutti gli ingredienti si otterrà un’acqua micellare davvero portentosa che porterà via ogni traccia di trucco ed impurità in modo delicato senza stressare l’epidermide. Prepararla sarà davvero semplice e gli ingredienti si possono reperire facilmente in farmacia o on line. Dopo aver utilizzato l’acqua micellare, la pelle sarà pronta per ricevere il trattamento idratante della notte.

