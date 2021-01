Perché Giulia De Lellis non posta foto con Carlo Beretta? Lei spiega tutto

Perché Giulia De Lellis, a differenza delle sue passate relazioni, non pubblicata foto con Carlo Beretta? Lei ha spiegato tutto sul suo profilo Instagram, svelando anche il motivo per cui la sua storia con Andrea Damante è giunta al capolinea.

Giulia De Lellis è uno dei personaggi più amati degli ultimi anni. La sua scalata al successo è iniziata grazie al suo percorso a Uomini e Donne, dove ha avuto modo di poter conoscere Andrea Damante con cui ha avuto una bellissima storia d’amore, ma che purtroppo non è andata come il popolo della rete sperava. I due, infatti, dopo continui tentativi di ricongiungimento, hanno deciso di dirsi addio e di proseguire i loro percorsi di vita insieme a qualcun altro.

L’esperta di tendenze, che di recente è stata protagonista di una gaffe fatta da Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, ha iniziato una storia con l’imprenditore Carlo Beretta, ex di Dayane Mello. A differenza delle precedenti relazioni che ha avuto, Giulia ha scelto di non esporsi più di tanto pubblicamente, lasciando entrare poco e niente il suo fedele pubblico nel loro quotidiano. Tant’è che in molti, approfittando del giochino del vero o falso che ha fatto su Instagram, le hanno chiesto perché non pubblica foto con lui.

Giulia, che non ha peli sulla lingua, ha prontamente risposto, spiegando il motivo per cui ha scelto di non esporre più di tanto questa nuova storia e il motivo è molto più semplice di quanto si possa immaginare: “Ho scelto di non pubblicare molte fotografie con lui perché voglio tutelarlo“ ha spiegato. “Ci tengo molto a lui e alla sua privacy” ha concluso per poi raccontare cos’ha la colpita di lui per poi parlare anche dei “suoi” Andrea, Damante e Iannone.

Carlo Beretta e Giulia De Lellis, lei ammette: “Uscivo da una storia complicata”

Giulia De Lellis, come anticipato, oltre a rispondere a questa curiosità del web in merito alla sua relazione con Carlo Beretta, ha scelto di andare ancora più a fondo raccontando com’è nata la loro storia d’amore, aggiungendo anche il motivo per cui con gli altri non ha funzionato come avrebbe voluto. Insomma, una scorpacciata di curiosità che il suo fedele pubblico aspettava da tanto tempo di sapere e a cui lei non si è tirata indietro rispondendo a tutte le loro domande.

“In tutta onestà avrei fatto a meno innamorarmi di qualcuno che mi aveva presentato il mio ex fidanzato, ma purtroppo ci ero già dentro e in fin dei conti loro non erano così intimi” ha esordito Giulia, facendo riferimento a com’è nata la sua storia con Carlo, che era uno degli amici di Andrea Damante. “Il mio ex fidanzato aveva anche già un’altra e c’erano anche tanti altri motivi che mi hanno spinto a vivere questa situazione” ha proseguito. “Onestamente non credevo che questa situazione vi interessasse tanto perché ho risposto una volta, anzi due, ma non vado avanti perché sono sempre in quella modalità” ha poi osservato, facendo riferimento all’eccessiva curiosità dei suoi fan che vogliono sempre sapere di più su come è finita la storia con Damante.

“Ma davvero io non pensavo vi interessasse così tanto, però è strano che siete così curiosi perché sapete sempre tutto di me: cos’è che non vi torna?” ha chiesto in maniera retorica l’esperta di tendenze, che di recente ha lanciato una provocazione. “Io e Carlo non abbiamo iniziato a sentirci mentre ero con Andrea . Tutto è nato dopo anche perché non so voi ma quando io sono fidanzata ed innamorata non ho occhi per nessun altro uomo. Certo, ho fatto degli apprezzamenti ma sono cose che dici così per dire, ma quando sono fidanzata sono una persona molto seria . Almeno da quando sono più grande e consapevole” ha spiegato per poi parlare del suo attuale rapporto con Andrea Iannone.

“Io sono rimasta in buoni rapporti con tutti i miei ex, anche con Andrea Iannone. Io e lui siamo in ottimi rapporti ” ha spigato e questo spiega anche perché di recente si sono scritti. “Anche perché trovo molto carino il fatto di rimanere in buoni rapporti visto che si è condiviso così tanto insieme” ha spiegato per poi tornare a Carlo. “La mia storia con Carlo invece è nata molto lentamente. In un primo momento eravamo soltanto amici ma poi abbiamo iniziato a vederci più spesso a causa di impegni lavorativi e quando io non ero più fidanzata e nemmeno lui, visto che non si frequentava con una ragazza da un pò di tempo, eravamo entrambi soli” ha confidato.

“Abbiamo vissuto una situazione molto particolare perché uscivo da una storia molto importante e lui conosceva il mio ex fidanzato. Ci siamo fatti mille paranoie. Carlo, poi, è uno molto timido e nonostante la sua timidezza sono riuscita ad entrare in quello che il suo meraviglioso mondo” ha concluso per poi parlare della sua storia con Andrea Damante, terminata qualche tempo fa: “Ormai non ha molto senso parlare della fine della mia storia con Andrea damante, ma non ci siamo lasciati a causa di un tradimento. Il discorso è un po’ più complicato. Un giorno, se mai ne avrebbe un senso, ne parleremo ma il tradimento non era tra questi problemi” ha svelato per poi passare a come reagisce di fronte alle critiche del web.

“In tutta onestà non ho mai avuto paura del giudizio della gente perché le persone non sanno e parlano sempre a caso . O magari si prova ad indovinare e spesso sono state dette cose che non mi appartengono , quindi perché stare male o soffrire a causa di tutto ciò? Ragazzi che la gente di base parlerà sempre, in parte fanno anche bene, ma noi siamo liberi di dire la nostra per questo vi dico di fregarvene” ha consigliato. “Soprattutto se si tratta di persone che in realtà non vi conoscono e che non sanno niente di voi. Vi consiglio di farvi scivolare tutto addosso perché ho una bella notizia: avranno sempre da ridire e quindi e quindi fate quello che vi sentite sempre e tenete conto soltanto della vostra opinione” ha concluso. “Perché sarete soltanto voi a sapere la verità, perché è soltanto vostra e le vostre scelte sono cose vostre”.

Giulia De Lellis si è lasciata andare a numerose confidenze, rivelando tutte le curiosità che il suo fedele pubblico, che è rimasto spiazzato da sua madre e alla sua reazione al tatuaggio, voleva sapere. Che dopo questa la lasceranno un po’ in pace sulla sua vita privata?