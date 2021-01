Grande Fratello Vip. Fariba Tehrani commenta il flirt tra sua figlia Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e poi lancia un appello ai fan.

La coppia del Grande Fratello Vip formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ha fatto tanto discutere sia dentro che fuori la casa. Basti pensare alle recenti dichiarazioni di Pierpaolo, circa il suo presunto innamoramento di Giulia. Parole molto forti e che hanno subito ottenuto una reazione positiva da parte di Giulia.

Difatti ricordiamo che, Giulia Salemi, che era entrata di nuovo nella casa con l’obiettivo di riscattare se stessa e dedicarsi esclusivamente alla sua persona senza lasciarsi andare a storie amorose com’era successo nella sua precedente esperienza al Grande Fratello Vip dove si era fidanzata con Francesco Monte per poi ottenere in campo una grande batosta.

Giulia dunque aveva giurato di non ricadere nello stesso errore, eppure sembrerebbe che Pierpaolo la faccia felice come nessuno faceva da molto molto tempo. Se i fatti e le azioni parlano chiaro, Giulia Salemi sarebbe innamorata (o quasi) dell’ex velino di Striscia La Notizia ammettendo di non essere riuscita a frenare i suoi istinti.

Per questa seconda esperienza nella casa più spiata d’Italia, Giulia aveva chiesto esplicitamente alla madre di “stare alla larga” dai riflettori del GF. Ciononostante, Fariba Tehrani non c’è l’ha fatta e non ha potuto fare a meno di commentare quello che sembrerebbe sotto gli occhi di tutti, un innamoramento della figlia.

Fariba Tehrani, commenta la love story tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Se la madre di Pierpaolo Pretelli, la signora Margherita si è detta contrariata al rapporto fra il figlio e l’influencer, Fariba Tehrani risponde in maniera un po’ diversa.

Difatti, la donna intervista dal settimanale “Chi” ha raccontato le sue sensazioni circa il rapporto fra la figlia e Pierpaolo all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2020. Secondo la donna, che aveva stipulato un accordo con la figlia di non concedere interviste o andare in trasmissioni televisive ma deciso di concederne una soltanto per “fiducia alle persone che gliel’hanno proposto”.

Fariba Tehrani è convinta che Giulia Salemi, 27 anni sia in grado di cavarsela da sola. Anche se per certi versi le sembra ancora adolescente, Fariba crede che Giulia viva ancora di istinto e di cuore. Per questo motivo alla domanda: “Secondo lei sua figlia è innamorata davvero di Pierpaolo Pretelli?” risponde: “Non so se possiamo parlare di innamoramento. La vedo felice e spensierata”.