Margherita, la mamma di Pierpaolo Pretelli, contraria alla storia tra il figlio e Giulia Salemi? Tutta la verità al Grande Fratello Vip.

La signora Margherita, la mamma di Pierpaolo Pretelli, potrebbe essere contraria alla storia d’amore tra il figlio e Giulia Salemi che è ufficialmente iniziata nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

Durante la puntata di Capodanno del reality show condotto da Alfonso Signorini, in collegamento con il resto della famiglia, la signora Margherita ha lasciato intuire di non gradire il rapporto di coppia che Pierpaolo si starebbe concedendo all’interno della casa. Le parole della signora Margherita hanno scatenato la bufera sui social, ma anche la reazione di Pierpaolo che non ha gradito affatto le parole della madre.

Mamma Pierpaolo Pretelli: confronto con Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 2020?

La signora Margherita ha cercato di spronare il figlio a godersi l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2020, ma le sue parole hanno scatenato la dura reazione dei fans di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che, nella casa, si sono lasciati andare alla passione.

“Ti volevo dire una cosa. Da mamma volevo ricordarti che il Grande Fratello è un gioco e non sprecare questa preziosa opportunità che hai sempre sognato. Purtroppo ti devo dire che in questo ultimo periodo hai perso moltissimi consensi, quindi riprendi il tuo cammino e mostra le tue ali. Fai vedere tutte le tue qualità. Vai avanti come facevi prima. […] Intendo dire che ci piace in versione showman”, sono state le parole della signora Margherita che non sono state gradite da Pierpaolo, visibilmente contrariato.

A chiarire, poi, il senso della parole della signora Margherita è stato Giulio, il fratello di Pierpaolo che, sui social, ha scritto:

“Ci tenevo a difendere le parole di una madre verso suo figlio. Ieri Margherita voleva semplicemente dire a Pierpaolo di divertirsi al 100%, mostrando tutti i suoi lati: da quelli ironici a quelli da showman e perché no anche quelli sentimentali. È poi ovvio che la famiglia è felice se anche lui lo è. Voleva essere uno sprono da madre. È poi ovvio che la famiglia è felice se anche lui lo è, ieri purtroppo non si aveva abbastanza tempo per spiegarglielo”, ha scritto Giulio Pretelli.

La signora Margherita è così entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per un confronto con il figlio Pierpaolo.

“Ti volevo dire che quella sera non era il momento giusto. Hai un figlio a casa e cerca di moderarti”, dice la signora Margherita. “Cosa ho fatto? Ho ammazzato qualcuno? Non vado oltre“, risponde Pierpaolo. “Ci sono delle emozioni che non riesco a controllare. Starò più attento. Sei più contenta così? Ho 30 anni e so quello che faccio. So dove posso arrivare e dove non arriverò”, spiega stizzito Pierpaolo.