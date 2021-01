Antonella Elia umilia Samantha De Grenet al GF Vip: la stoccata in diretta

Antonella Elia non ha mai provato una certa simpatia nei confronti di Samantha De Grenet, tanto di umiliarla durante la diretta del GF Vip, durante un acceso confronto nella casa.

Antonella Elia non le manda di certo a dire. Lo ha dimostrato ampiamente durante il corso della sua carriera e in particolar modo durante il corso di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, che l’ha vista per la prima volta ricoprire il ruolo di opinionista. Antonella è sempre stata pungente, arrivando dritta al punto e per questo motivo Alfonso Signorini ha scelto di spedirla nella casa più spiata d’Italia per un acceso confronto con i suoi vipponi.

In particolar modo con Samantha De Grenet con cui nelle scorse settimane ha avuto una discussione di fuoco. Le due non le sono di certo mandate a dire. In particolar modo l’opinionista che nei confronti della concorrente ha speso parole davvero pesanti, mentre quest’ultima è riuscita a mantenere una certa calma.

“Tu sei la bulla del quartiere. Sei la regina del gorgonzola” ha esordito Antonella. “Mi stai sulle pall*. Sei una stornz*” ha proseguito. “Ma chi ti credi di essere?” ha tuonato, accusando la De Grenet di aver utilizzato in passato toni poco educati nei suoi confronti, ma nemmeno lei si è risparmiata.

Antonella Elia ha umiliato Samantha De Grenet in diretta, non mandandole nemmeno a dire agli altri concorrenti che ha scelto di chiamare per rivelare loro cosa pensa realmente del loro percorso al Grande Fratello Vip.

Potevamo forse lasciare che questo confronto fosse “solo” a distanza? #GFVIP pic.twitter.com/y6azRzrBKI — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 4, 2021

Grande Fratello Vip: Antonella Elia rimprovera i concorrenti

Samantha ed Antonella sono ben lontane da un punto di accordo… e nessuna delle due sembra essere disposta a cedere. #GFVIP pic.twitter.com/j49ZYkjjO1 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 4, 2021

Antonella Elia ha voluto anche parlare, durante il corso di questi commenti di fuoco, anche con Andrea Zelletta accusandolo di non essere riuscito a venire fuori durante il suo percorso che non ha definito tutt’altro che brillante.

“Stiamo ancora aspettando di vedere la tua personalità, chi sei? Devi ancora venire fuori” ha tuonato l’opinionista, che aveva litigato anche con Elisabetta Gregoraci. “Io sono quello che hai visto durante il corso di queste settimane” ha risposto lui, che ha lasciato il posto a Cecilia Capriotti.

“Io non ho mai parlato male di te, mi sei molto simpatica” ha subito esordito l’attrice. “Tu mi piaci” ha subito chiarito l’opinionista. “Ma tu stai facendo il doppio gioco con Dayane Mello e Stefania Orlando“ ha proseguito. “Dici ad entrambe che hanno ragione” ha fatto notare. “No, ci siamo chiarite Antonella. Dayane non parla bene in italiano, quindi si è frainteso ciò che intendeva, ma abbiamo risolto” ha replicato, rassicurando Antonella sul suo rapporto con Stefania e Dayane, che è finita al centro dell’ennesima polemica.

Ebbene sì, Antonella ne ha veramente per tutti stasera… Andrea prenderà bene le parole della nostra opinionista? #GFVIP pic.twitter.com/2znby7KqWg — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 4, 2021

Antonella Elia ha stroncato Samantha De Grenet e non le ha mandato di certo a dire anche agli altri concorrenti, ma che piaccia o meno, e con modi non sempre giusti, dice sempre ciò che pensa.