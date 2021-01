Laura Torrisi in ospedale per un’operazione: il messaggio che rassicura i fan

Laura Torrisi in ospedale per un’operazione chirurgica: l’attrice rassicura tutti con un messaggio pubblicato sui social.

Laura Torrisi ha trascorso un Capodanno alternativo sottoponendosi ad un‘operazione chirurgica. L’attrice, attraberso un lungo post su Instagram, ha raccontato di aver trascorso gli ultimi giorni in ospedale.

Ora sta bene ed è tornata a casa e con una foto scattata durante i giorni del ricovero in ospedale, ha rassicurato tutti raccontando anche i motivi per i quali si è dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico. A starle vicino, attraverso oggetti, foto e messaggi è stata la sua famiglia, in primis la figlia Martina nata dal suo amore, oggi finito, con Leonardo Pieraccioni.

Laura Torrisi: “Combatto da anni contro l’endometriosi”

Laura Torrisi è tornata a casa, sta bene e con un messaggio sui social ha condiviso con i suoi fan quello che ha dovuto affrontare negli ultimi giorni. “Tieni mamma, ti lascio i miei guardiani del sonno Stitch e amico verde, così quando non potrò essere qui, ci penseranno loro a te. Marty’. Ovviamente ci sono anche la pelosetta, mia madre, mio padre, mia nonna e tutti gli amici e parenti che seppur lontani, mi sono stati vicini più che mai sia durante l’intervento, sia dopo”, scrive Laura Torrisi pubblicando a corredo delle sue parole due foto.

“Sono a casa finalmente e piano piano, sto recuperando. Non sono riuscita a farvi gli auguri di buon anno perché ho passato un capodanno alternativo”, aggiunge ancora l’attrice toscana che ringrazia tutto il personale medico che si è occupato della sua salute.



“Volevo inoltre ringraziare tutti i medici e gli infermieri di Villa Donatello per la pazienza avuta con me, i miei angeli custodi, i chirurghi Alberto e Roberta, per avermi accompagnata e guidata in questa ennesima battaglia che da anni combattiamo contro l’endometriosi e leiomioma dell’utero”, aggiunge ancora prima di augurare buon anno a tutti promettendo di tornare presto sui social per regalare a tutti il suo sorriso.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Tanti i messaggi di sostegno dei fans che le hanno augurato una pronta guarigione. “Sei una guerriera, rimettiti presto”, “ti auguro di rimetterti presto in forze e tornare a splendere come sempre“, le hanno scritto tantissimo donne raccontando anche la propria esperienza.